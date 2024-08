Aumento del transito di petrolio russo attraverso il gasdotto ucraino a luglio

È stato segnalato che la Russia ha aumentato in modo considerevole le sue spedizioni di petrolio attraverso l'Ucraina nel mese di luglio, secondo quanto riferito dalla società di consulenza ucraina ExPro. L'importazione di petrolio russo grezzo verso i paesi dell'UE attraverso l'Ucraina è salita a 1,09 milioni di tonnellate nel mese di luglio rispetto ai 540.000 tonnellate del mese di giugno, secondo la dichiarazione della società. Inoltre, durante il periodo dall'1 al 19 agosto, il volume di transito ha superato le 600.000 tonnellate, ha aggiunto la società. In precedenza, l'Ungheria e la Slovacchia si erano lamentate del fatto che l'Ucraina limitava il flusso di petrolio. Le autorità ucraine hanno scelto di non commentare le esportazioni di petrolio.

Il volume mensile di petrolio trasportato attraverso l'Ucraina mostra instabilità, oscillando tra circa 500.000 tonnellate nel mese di giugno e oltre 1,2 milioni di tonnellate nel mese di gennaio. Inizialmente, il governo ucraino aveva pianificato di vietare all'esportatore di petrolio russo Lukoil di utilizzare l'oleodotto "Amicizia", che attraversa l'Ucraina, per consegnare petrolio alle raffinerie dell'Ungheria e della Slovacchia. Questi paesi dell'UE hanno minacciato potenziali carenze di carburante a partire da settembre se non fossero state trovate alternative.

Tuttavia, il vice presidente della Commissione UE Valdis Dombrovskis ha criticato sia l'Ungheria che la Slovacchia per non aver cercato sufficientemente alternative alle forniture di petrolio russo, che sono state sanzionate a seguito dell'invasione della Russia in Ucraina. Attualmente, l'Ungheria, la Slovacchia e la Repubblica Ceca beneficiano di esenzioni.

La UE deve affrontare il problema del transito del petrolio russo attraverso l'Ucraina, poiché la Commissione adatterà gli atti di applicazione che disciplinano le regole per l'applicazione dei regolamenti pertinenti. Le crescenti spedizioni di petrolio dalla Russia ai paesi dell'UE attraverso l'Ucraina richiedono un'azione urgente da parte delle autorità della UE.

Leggi anche: