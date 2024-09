- Aumento del numero di procedimenti giudiziari avviati presso il Tribunale regionale di Fulda

Il Tribunale Penale di Fulda ha registrato un notevole aumento dei casi penali presentati lo scorso anno, passando da 33 nel 2022 a 42. In modo altrettanto significativo, il numero di casi penali conclusi è aumentato, passando da 30 a 40. L'espansione del personale giudiziario in Assia ha influito positivamente su questo cambiamento, consentendo l'istituzione di una nuova aula penale al Tribunale Penale di Fulda, come dichiarato dal presidente Jochen Müller.

Tuttavia, secondo Müller, non solo il numero di casi è aumentato, ma anche la loro complessità. Questo trend è attribuito all'aumento di dati che possono essere estratti da dispositivi digitali come telefoni e computer durante i processi.

I depositi dei casi penali stanno tornando ai livelli pre-pandemici

È stato rilevato un trend simile anche al Tribunale Comunale di Fulda. Il numero di depositi di casi penali è passato da 725 nel 2021 a 822 nel 2022, raggiungendo poi 869 lo scorso anno. Il presidente del tribunale ha attribuito questo aumento alla fine della pandemia di Corona, che ha portato a un aumento della criminalità.

Ha attribuito questo, in parte, alla ripresa delle attività in cui spesso si verificano alterchi fisici, che portano a incidenti di lesioni personali che finiscono poi in tribunale. Attualmente, il numero di depositi di casi si sta avvicinando ai livelli pre-pandemici, come riferito dal presidente del tribunale.

I trend al Tribunale Comunale di Fulda non sono limitati al Tribunale Penale: il numero di depositi di casi penali sta aumentando costantemente, tornando ai livelli pre-pandemici. Questo aumento dei depositi di casi può essere attribuito, in parte, alla ripresa delle attività che spesso portano a alterchi fisici e a successivi processi.

