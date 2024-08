- Aumento del numero di espulsioni osservato nei primi sei mesi

Espulsioni in aumentoNel primo semestre del 2024, la Germania ha espulso circa 9.500 persone, secondo i dati del Ministero dell'Interno federale, resi noti in risposta a una richiesta del partito di Sinistra nel Bundestag, ottenuti dall'Agenzia tedesca di stampa. Questa cifra rappresenta un aumento significativo rispetto alle 7.861 espulsioni nel mismo periodo dell'anno precedente (2023) e un notevole balzo rispetto al totale di 16.430 del 2023, che a sua volta era superiore alle circa 13.000 espulsioni del 2022.

Il gruppo più numeroso di coloro che sono stati espulsi era composto da 915 persone con passaporto turco. A seguire, vi erano persone provenienti dalla Georgia (839), dalla Macedonia del Nord (774), dall'Afghanistan (675), dall'Albania (586) e dalla Siria (534). Le principali destinazioni per le espulsioni erano la Georgia, la Macedonia del Nord, l'Austria, l'Albania e la Serbia. La Germania al momento non sta espellendo persone in Siria e Afghanistan. Dopo l'aggressione con coltello a un agente di polizia a Mannheim alla fine di maggio, si sono svolte discussioni all'interno del governo federale sulla possibilità di espellere persone in questi paesi.

Più di 3.000 'casi di Dublin'I dati mostrano che circa 7.848 dei 9.465 individui espulsi nel primo semestre del 2024 sono stati rimossi via aereo. In un terzo di tutti i casi di espulsione (3.043), è stata utilizzata la cosiddetta 'procedura di Dublin', il che significa che l'individuo è stato rimandato al paese europeo responsabile della sua procedura di asilo, poiché era il punto di ingresso iniziale. In 164 di questi casi, le persone sono state espulse in Bulgaria, dove avrebbe dovuto essere trasferito anche l'aggressore di Solingen.

Al 30 giugno 2024, un totale di 226.882 persone erano soggette a espulsione in Germania. Di queste, 182.727 avevano uno 'status tollerato' e 44.155 no. Coloro che hanno uno 'status tollerato' sono soggetti a espulsione ma non possono essere espulsi per varie ragioni, come la mancanza di documenti di identificazione o malattie.

Più di 14.000 espulsioni falliteNel primo semestre del 2024, 14.067 espulsioni sono fallite prima del passaggio alla Polizia federale, per varie ragioni come voli cancellati, persone non presenti, malattie o altri problemi organizzativi. 534 espulsioni sono state fermate durante o dopo il passaggio alla Polizia federale. Le ragioni per questo possono includere il rifiuto delle compagnie aeree o dei piloti di trasportare l'individuo, 'azioni di resistenza', ragioni mediche o procedimenti legali in corso.

Clara Bünger, deputata del partito di Sinistra, ha dichiarato che spesso si sentono richieste di più espulsioni, ma i numeri sono costantemente aumentati negli anni. "Dopo l'attacco terroristico a Solingen, ci sono nuovamente richieste riflesse di più espulsioni. È importante notare che le espulsioni non sono misure

