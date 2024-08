- Aumento del numero di cinghiali abbattuti in Renania-Palatinato

Cacciatori nella Renania-Palatinato, secondo quanto riferito dall'agenzia stampa tedesca, hanno catturato più cinghiali durante la stagione di caccia 2023-2024 rispetto all'anno precedente. Con circa 61.600 maiali neri, il conteggio è stato notevolmente più alto di circa 16.500 rispetto all'anno precedente. L'associazione venatoria dello stato di Gensingen ha attribuito questo aumento alle fluttuazioni della popolazione di cinghiali. Quando un numero significativo di animali viene abbattuto in un anno, la popolazione tende a diminuire l'anno successivo a causa della riduzione della popolazione. Viceversa, i numeri della caccia aumentano l'anno successivo, ha spiegato la portavoce.

La Renania-Palatinato ha registrato la prima segnalazione di febbre suina africana nei cinghiali all'inizio di luglio. In seguito, la malattia è stata riscontrata anche in un maiale domestico.

Tra le specie di animali selvatici più importanti nella Renania-Palatinato, i caprioli e i cervi rossi occupano i primi posti. Le statistiche mostrano un conteggio relativamente costante di circa 105.400 caprioli abbattuti durante la stagione di caccia 2023-2024, e circa 8.500 cervi rossi.

I possum, considerati una specie invasiva e non autoctona, stanno registrando un aumento della popolarità nella caccia. Il numero di possum abbattuti è quasi triplicato rispetto alla stagione precedente, raggiungendo circa 3.300 animali, secondo la portavoce. Nella Renania-Palatinato, il conteggio dei possum nelle prede della caccia era di soli circa 200 dieci anni fa. L'aumento della caccia a questa specie invasiva è dovuto alla continua diffusione dell'opossum nordamericano nel sud-ovest della Germania. Questo animale resistente prospera non solo nelle aree rurali, ma anche in ambienti urbani, causando potenziali danni agli edifici, secondo l'Associazione venatoria tedesca, che stima che siano stati sparati circa 202.000 animali in tutta la Germania durante la stagione di caccia 2022-2023.

I caprioli e i cervi rossi non sono le uniche specie di animali selvatici cacciate nella Renania-Palatinato. In effetti, Bingen, una città all'interno dello stato, ha anche registrato un aumento della caccia ai possum.

A seguito dell'aumento dei casi di febbre suina africana nei cinghiali, la caccia a questa specie è stata strettamente regolamentata a Bingen per prevenire ulteriori diffusione.

Leggi anche: