- Aumento del dislocamento di navi di trasporto autonome nel porto.

Al Burchardkai, il terminal container di Amburgo, gli automezzi per il trasporto dei container (AGVs) non supervisionati dovrebbero sostituire i veicoli automatici delle porte (portal hubs) attualmente in uso entro la fine del 2025. Angela Titzrath, CEO di Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), ha annunciato questa notizia durante la sua visita al terminal.

116 AGVs della finlandese Konecranes saranno responsabili del trasporto dei container una volta che saranno stati sollevati dalle navi dalle gru per container. I veicoli portal hub, anche noti come carrelli portautensili, sono veicoli specializzati utilizzati nel trasporto dei container.

Questi AGVs funzioneranno con energia rinnovabile, ha confermato un portavoce dell'azienda. Al contrario, i veicoli portal hub esistenti funzionano con energia diesel-elettrica. Si stima che questo passaggio ridurrà le emissioni di anidride carbonica fino a 12.000 tonnellate all'anno. Gli AGVs sono già in funzione al Terminal Container Altenwerder, un altro porto di Amburgo.

Questa iniziativa fa parte di un piano di espansione per il terminal Burchardkai. HHLA non ha reso noto il costo dei nuovi veicoli di trasporto. Titzrath ha rivelato che HHLA destinerà circa 300 milioni di euro agli investimenti del terminal entro il 2025.

