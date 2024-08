- Aumento dei ricavi e dei margini di profitto di Birchwood

Birkenstock, il marchio di scarpe, ha deluso le aspettative nel terzo trimestre, nonostante un significativo aumento dei profitti. La direzione dell'azienda ha mantenuto le sue previsioni annuali, lasciando alcuni investitori insoddisfatti. Di conseguenza, il titolo è sceso del 11% nelle negoziazioni pre-mercato negli Stati Uniti il giovedì, a differenza del suo aumento del 32% dal suo debutto negli Stati Uniti a metà ottobre.

Da aprile a giugno, le vendite sono aumentate del 20% rispetto all'anno precedente, raggiungendo €565 milioni, come rivelato dall'azienda a Londra. Questa cifra ha segnato il massimo fatturato nella storia di Birkenstock, secondo il CEO Oliver Reichert. La domanda di scarpe chiuse è stata eccezionale. I profitti sono cresciuti a un ritmo simile, raggiungendo €75 milioni.

L'analista Luca Solca di Bernstein ha definito i risultati "forti" ma ha sottolineato che Birkenstock aveva leggermente deluso le aspettative del mercato. Queste aspettative erano aumentate dopo che l'azienda aveva rivisto al rialzo la sua previsione annuale dopo il secondo trimestre.

Il CEO Reichert si aspetta ora una crescita delle vendite del 19% e un margine Ebitda adjusted tra il 30-30,5% per l'anno in corso. Tuttavia, nel terzo trimestre appena concluso, questo margine è sceso di 1,4 punti percentuali rispetto all'anno precedente, a 33%. Birkenstock ha attribuito questo calo in parte all'espansione della capacità di produzione.

