Aumento dei prezzi: agosto ha visto un tasso di inflazione dell'1,9%.

Lo scorso mese ha registrato un lieve calo dei prezzi, con una contrazione dello 0.1%. La principale causa di questa riduzione dell'inflazione è stata un sostanziale calo dei prezzi dell'energia del 5.1%, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. A luglio, i prezzi dell'energia erano precipitati a -1.7%.

I dati preliminari mostrano che i prezzi degli alimentari sono aumentati del 1.5%, mantenendo un ritmo di crescita inferiore alla media. Tuttavia, l'aumento dei prezzi era stato meno significativo nel mese precedente, pari al 1.3%. Al contrario, i prezzi dei servizi hanno registrato un aumento considerevole. Il tasso di inflazione è rimasto costante al 3.9% dal mese di maggio.

Christoph Swonke, rappresentante di DZ Bank, attribuisce la riduzione dell'inflazione principalmente al momentaneo calo dei prezzi dell'energia. Swonke ritiene che le attuali preoccupazioni per una recessione negli Stati Uniti che abbassi il prezzo del petrolio siano esagerate, indicando un possibile aumento del prezzo del petrolio a lungo termine. Inoltre, Swonke ha sottolineato la "costante" crescita dei prezzi dei servizi.

Sebastian Dullien, direttore scientifico dell'Istituto per la Macroeconomia e la Conjuntura di ricerca della Fondazione Hans-Böckler, è ottimista riguardo alla sconfitta dell'inflazione in Germania. Secondo Dullien, la Germania ha raggiunto per la prima volta dal 2021 il target di inflazione della Banca centrale europea. Dullien continua a sostenere una riduzione del tasso di interesse chiave della BCE nel mese di settembre.

Carsten Brzeski, analista di ING, concorda sul fatto che le condizioni per un alleggerimento della politica monetaria della BCE sono in gran parte presenti. Tuttavia, Brzeski ha espresso preoccupazione per la possibilità di un aumento dell'inflazione a breve termine. "I dati sui salari rilasciati oggi sono una fonte di preoccupazione", ha dichiarato Brzeski, citando i dati dell'Ufficio federale di statistica che mostrano una quinta consecutiva crescita reale dei salari.

I salari reali sono aumentati del 5.4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I prezzi al consumo sono aumentati del 2.3% nel secondo trimestre, con un aumento dei salari reali del 3.1%. Brzeski ha anche fatto riferimento alle prossime trattative salariali e alle elevate richieste dei sindacati. Ha suggerito che questi salari in aumento potrebbero alimentare ulteriori pressioni inflazionistiche.

Il cancelliere Olaf Scholz (SPD) ha celebrato entrambi gli sviluppi, esprimendo soddisfazione dicendo: "Le persone ora hanno più denaro nei loro portafogli. L'inflazione sta diminuendo, i salari reali stanno aumentando per la quinta consecutiva trimestre". Scholz ha espresso l'intenzione di continuare a lavorare per mantenere questi trend positivi.

