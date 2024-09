- Aumento dei pernottamenti di luglio

In Germania, c'è un aumento degli pernottamenti dei turisti. L'Ufficio federale di statistica rivela che, nei primi sette mesi dell'anno, gli alloggi con più di dieci posti letto hanno registrato un totale di 280,5 milioni di pernottamenti. Rispetto all'anno precedente, si tratta di un aumento del 1,9%. I turisti stranieri hanno giocato un ruolo fondamentale in questa crescita, con un aumento del 6,6%, pari a 48,2 milioni di pernottamenti.

Dopo la pandemia, i turisti stranieri hanno iniziato a tornare gradualmente. C'è stato un aumento lineare del 1,0% dei pernottamenti dei turisti tedeschi, con un totale di 232,2 milioni nei primi sette mesi. Nel mese di luglio, sono stati registrati 57,5 milioni di pernottamenti, in aumento del 1,0% rispetto all'anno precedente.

Dati dell'Office federal de la statistique

Il settore turistico tedesco continua a mostrare miglioramenti, con la partecipazione anche dei paesi vicini. Ad agosto, la Francia da sola ha registrato un aumento del 4,3% dei pernottamenti negli alloggi tedeschi.

despite strong performances from other European nations, Germany remains a top destination. Data from Eurostat shows that Germany welcomed the most international tourists among all European Union countries in 2021.

