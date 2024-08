- Aumento dei furti e delle aggressioni alla stazione centrale di Berlino

Si è registrato un aumento significativo di furti, incidenti violenti e infrazioni legate alla droga segnalati dalle autorità nella zona della principale stazione ferroviaria di Berlino, secondo la risposta del governo federale e della polizia nazionale ad un'inchiesta dell'AfD.

Il numero di reati contro il patrimonio, principalmente furti, è passato da 838 nel 2019 a 1.382 nel 2023. Nel primo semestre del 2024 sono stati documentati 713 tali incidenti. Il numero di reati violenti è aumentato da 228 nel 2019 a 620 l'anno precedente e 384 nel primo semestre del 2024.

Gli illeciti legati alla droga sono aumentati da 89 nel 2019 a 168 nel 2023. In quel periodo si sono registrati aumenti significativi dei casi di vandalismo (2019: 60, 2023: 92), aggressioni sessuali (2019: 11, 2023: 23) e incidenti legati alle armi da fuoco (2019: 8, 2023: 18).

Gli agenti di polizia hanno arrestato più sospetti stranieri che tedeschi in caso di reati minori, come i furti, in tutti gli anni menzionati. In particolare, tra i fermati figuravano spesso polacchi, ucraini e romeni. Il borseggio da parte di gruppi criminali internazionali è un problema diffuso nelle grandi stazioni ferroviarie. Gli autori di reati violenti erano di nazionalità tedesca e straniera in parti uguali in alcuni anni, mentre in altri la maggioranza proveniva dall'estero.

Date l'aumento preoccupante dei reati intorno alla stazione ferroviaria principale di Berlino, il governo federale e la polizia nazionale hanno inviato risorse aggiuntive, tra cui il dispiegamento della Polizia federale, per aiutare a contrastare questi problemi. La Polizia federale, insieme alle forze dell'ordine locali, ha giocato un ruolo fondamentale nel contrastare l'aumento dei furti e degli incidenti violenti.

