Nel 2023, i furti d'auto sono aumentati in Renania-Palatinato, in Germania, con un'impressionante cifra di 277 veicoli assicurati rubati. Si tratta di un aumento del 13% rispetto all'anno precedente, il 2022, secondo l'Associazione tedesca delle assicurazioni (GDV). Il costo finanziario ha raggiunto i 4,8 milioni di euro lo scorso anno, con un aumento di 700.000 euro rispetto ai danni del 2022.

Nonostante questo aumento, il CEO della GDV, Jörg Asmussen, ha rassicurato che la Renania-Palatinato, insieme alla Baviera, al Baden-Württemberg e alla Turingia, continua ad essere tra le aree meno colpite da furti d'auto. In media, le compagnie assicurative hanno pagato circa 17.400 euro per veicolo rubato.

In modo interessante, la probabilità di furto d'auto rimane relativamente bassa. In particolare, è stato registrato un furto ogni 10.000 veicoli assicurati in Renania-Palatinato, mentre la media nazionale è di quattro. In totale, nel 2023 sono stati rubati 14.585 veicoli assicurati in tutta la Germania, con un aumento del 20% rispetto all'anno precedente. Ciò ha comportato un danno economico complessivo di 310 milioni di euro. Il rischio di furto è risultato particolarmente alto a Berlino.

Secondo il settore assicurativo, i veicoli di lusso e SUV di alta gamma sono diventati i bersagli preferiti dei criminali. In caso di copertura assicurativa totale o parziale, la compagnia assicurativa solitamente risarcisce per il furto, calcolando il valore del veicolo al momento dell'evento.

Le autorità forniscono anche consigli per prevenire i furti d'auto:

Consigli delle forze dell'ordine per prevenire i furti d'auto

