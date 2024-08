- Aumento dei furti di cavi in Sassonia-Anhalt

In Sassonia-Anhalt, il numero di furti di cavi è significativamente aumentato negli ultimi anni. Secondo l'Ufficio Criminale di Stato, sono stati registrati 327 casi di furto di rame lo scorso anno, rispetto a quasi 100 casi in meno cinque anni fa. In totale, i furti di cavi hanno causato circa 8,3 milioni di euro di danni in Sassonia-Anhalt negli ultimi cinque anni.

La scorsa settimana, la polizia federale e statale di Magdeburgo ha arrestato congiuntamente tre sospetti ladri di cavi di rame. Un testimone ha osservato il trio mentre tentava di rubare cavi dalla zona di una stazione ferroviaria. La polizia ha poi scoperto che il furgone dei ladri conteneva circa 850 chilogrammi di cavi. Si è trattato di un ritrovamento insolito, persino per la polizia federale, secondo un portavoce.

Aumento dei furti da turbine eoliche e parchi solari

In particolare, c'è stato un aumento dei furti pesanti da turbine eoliche e parchi solari, secondo un portavoce dell'Ufficio Criminale di Stato. Le turbine eoliche, in particolare, sono equipaggiate con una notevole quantità di cavi di rame, a volte anche diversi metri. Il rame viene utilizzato nelle batterie dei veicoli elettrici e nel cablaggio dei semiconduttori, tra le altre cose. A causa delle preoccupazioni per le scorte di rame basse, si prevede che la domanda continuerà ad aumentare, prevede l'Ufficio Criminale di Stato. I furti dalle strutture energetiche non solo comportano costi di danni più elevati, ma hanno anche un significativo impatto sull'infrastruttura.

La regione della Börde è particolarmente colpita

Negli ultimi anni, ci sono stati aumenti dei furti nei parchi solari. Nel 2020 sono stati registrati 42 furti o tentativi, mentre lo scorso anno ce ne sono stati 60. Fino ad ora quest'anno, 10 dei 24 furti nei parchi solari sono avvenuti nel distretto della Börde, causando quasi un milione di euro di danni, secondo l'Ufficio Criminale di Stato.

Altre aree stanno affrontando problemi simili. Ad esempio, nei parchi eolici, i ladri stanno prendendo di mira cavi di diverse centimetri di spessore a causa del valore elevato del rame.

L'aumento dei furti di cavi sta anche influenzando le linee di trasmissione, spesso richiedendo cavi di sostituzione di almeno un centimetro di spessore per mantenere la funzionalità.

