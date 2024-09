Aumento dei dibattiti politici presso la commissione elettorale della Georgia dopo che la regola controversa del conteggio a mano e le interviste ai media hanno generato polemiche

La votazione della scorsa settimana è stata 3-2, con tre individui che sostenevano l'agenda di Trump nel consiglio e un membro democratico e un indipendente nominato dai repubblicani che si opponevano fortemente, definendolo un passo inutile che potrebbe ritardare i risultati delle elezioni presidenziali in questo stato cruciale.

Trump ha recentemente elogiato questi tre membri del GOP per il loro impegno.

Lunedì, uno di questi repubblicani, la dottoressa Janice Johnson, ha affrontato ciò che percepiva come una copertura distortata e attacchi di parte.

"Le notizie riportate sono spaventose come una favola o una profezia dell'apocalisse. Tutti dovrebbero rilassarsi e mantenere la calma a causa del trambusto sulle procedure di catena di custodia di routine e noiosa", ha dichiarato Johnson.

La seduta di lunedì era prevista come una normale prosecuzione dell'agenda di venerdì, ma è diventata accesa quando i membri del consiglio hanno iniziato a discutere.

Il discorso di Johnson è stato seguito da uno scambio acceso tra la repubblicana Janelle King, una popolare figura dei media e membro più recente del consiglio, e Sara Tindall Ghazal, l'unico democratico in carica. King ha criticato l'apparizione di Ghazal su MSNBC, dove aveva messo in discussione le intenzioni dei suoi colleghi del consiglio.

"Stai creando una teoria del complotto basata su ipotesi, insinuando che stiamo portando avanti un'attività losca perché non sei d'accordo con noi", ha affermato King.

"Esprimo preoccupazione che questo consiglio stia agendo in modo che l'avvocato generale ha dichiarato illegale", ha risposto Ghazal.

"Sono preoccupata che tu stia pubblicamente accusando noi di architettare un piano a causa di speculazioni nei media, poiché non ho comunicato con la campagna di Trump", ha ribattuto King. "Non ho alcun legame con la campagna di Trump".

In seguito, Johnson ha risposto con parole dure per replicare ciò che considerava un attacco ingiustificato al suo lavoro.

"Mentre riflettevo durante il weekend, ho pensato: 'Sì, assassinio del carattere. Sì, omicidio mediatico. Sì. E 'lawfare lynching'. Questa è la direzione in cui stiamo andando, e la odio seriamente", ha dichiarato Johnson.

Durante la riunione di un giorno di lunedì, John Fervier, il chairman volontario e non partisan del consiglio, nominato dal governatore repubblicano Brian Kemp, ha tentato ripetutamente di riportare l'ordine nel consiglio, battendo energicamente il martelletto e dichiarando la discussione "inappropriata".

"Le discussioni pubbliche nel consiglio sono estremamente fastidiose per me", ha detto Fervier a CNN lunedì, preferendo affrontare tali questioni in privato.

Il procuratore generale della Georgia, Chris Carr, un repubblicano, ha notificato il consiglio delle elezioni giovedì in una lettera ottenuta da CNN che alcune delle sue proposte "probabilmente superano l'autorità legale del consiglio e confliggono con le leggi Existing state on voting". La lettera ha avvertito che le modifiche del consiglio potrebbero essere contestate e dichiarate nulle.

Un avvocato che rappresenta il segretario di stato della Georgia, Brad Raffensperger, un repubblicano, ha inviato una lettera di due pagine al consiglio delle elezioni dello stato la scorsa settimana, esprimendo dubbi sulla fattibilità delle nuove regole poiché "molti lavoratori delle urne hanno già completato la loro formazione obbligatoria".

La modifica del consiglio delle elezioni in uno degli stati chiave più importanti per il 2024 evidenzia come le persone che hanno messo in discussione i risultati delle elezioni presidenziali del 2020 ora stanno assumendo ruoli di primo piano nella formulazione delle regole elettorali e, in alcuni casi, nella supervisione delle elezioni.

