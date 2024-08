- Aumento dei danni derivanti dall'inganno nella regione nord-orientale

Lo scorso anno, il fastidio causato da incidenti di truffa dubbia, comunemente noti come "crimini truffaldini", ha registrato un notevole aumento in Mecklenburg-Vorpommern, raggiungendo circa 4,7 milioni di euro. Si tratta di un aumento di circa 700.000 euro rispetto al 2022. Questa informazione è stata condivisa dall'Ufficio Criminale di Stato (LKA) su richiesta dell'Agenzia Tedesca di Stampa.

Nel 2021, la perdita finanziaria era di circa 3,5 milioni di euro. Le cifre per il 2019 e il 2020 erano entrambe inferiori a 2 milioni di euro. La perdita media per caso ha anche registrato un aumento, passando da circa 1.300 euro nei due anni precedenti a circa 2.000 euro nel 2023.

La truffa ai nonni in aumento

Secondo l'LKA, la maggior parte di questi casi ha coinvolto il targeting di anziani, con l'obiettivo di ottenere contanti o oggetti di valore. Una delle tecniche più comuni utilizzate è la cosiddetta truffa ai nonni, in cui i truffatori si spacciano per i nipoti delle vittime per estrarre denaro.

Nel 2023, ci sono stati 721 casi completati nel nord-est, più di 100 in più rispetto al 2022. Sono stati tentati più di 1.600 crimini truffaldini, rispetto ai più di 2.500 casi dell'anno precedente.

L'LKA cita due fattori per l'aumento

Alla fine di luglio di quest'anno, ci sono stati circa 450 casi completati e altri 570 tentativi nel nord-est che coinvolgevano vittime di 60 anni o più. Il danno complessivo è stato stimato in circa 3,6 milioni di euro, un aumento significativo rispetto all'inizio dell'anno.

L'LKA ha evidenziato due fattori chiave per questo aumento: l'aumento delle truffe d'amore, in cui i truffatori creano profili ingannatori sui social media o sulle app di appuntamenti per acquisire fondi. In secondo luogo, c'è stata un aumento delle truffe legate alle criptovalute, una forma digitale di pagamento.

