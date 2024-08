- Aumento dei costi, diminuzione della disponibilità - la situazione negli aeroporti tedeschi

I prezzi dei biglietti aerei sono schizzati alle stelle negli ultimi anni, con i voli verso le destinazioni europee che registrano un aumento del 31,9% nel primo semestre del 2023 rispetto all'anno precedente, secondo l'Ufficio federale di statistica. Fattori come i prezzi elevati del carburante e gli aumenti salariali per il personale di sicurezza hanno spinto le compagnie aeree a scaricare questi costi sui clienti. Tuttavia, la domanda dei clienti per pagare prezzi più elevati non ha tenuto il passo con i costi in aumento, portando a un aumento più lento dei prezzi dei voli del 2,7% nel primo semestre del 2024. Ciò ha causato problemi per le compagnie aeree, con Ryanair, ad esempio, che ha annunciato questa settimana che ritirerà gli aerei da Berlino e rimuoverà sei rotte dal suo programma.

Offerta di voli in calo negli aeroporti tedeschi

Non si tratta di un caso isolato. L'Associazione federale del traffico aereo tedesco (BDL) mostra come il numero di voli negli aeroporti tedeschi stia diminuendo, prendendo in esempio Stoccarda. Tra il 2019 e il 2024, sono state interrotte 17 connessioni con le città europee a Stoccarda, mentre sono state aggiunte solo sette nuove rotte. Le frequenze sulle rotte esistenti sono diminuite significativamente, con un calo superiore al 70% per Lisbona. Nonostante i numeri dei passeggeri abbiano già raggiunto i livelli pre-pandemici in altri grandi paesi europei, gli aeroporti tedeschi sono in ritardo, con solo l'83% del volume di traffico del 2019 registrato nel primo semestre del 2024.

Tasse e costi più elevati colpiscono le compagnie aeree a basso costo

Le compagnie aeree attribuiscono la principale causa di questi aumenti a tasse e costi più elevati, che sono aumentati di oltre il 20% a maggio. Ogni passeggero ora paga tra 15,53 e 70,83 euro in aggiunta al prezzo del biglietto. Il costo del controllo della sicurezza è previsto aumentare da un massimo di dieci euro a un massimo di 15 euro nel 2025. Il BDL afferma che le tasse e i dazi hanno quasi raddoppiato dal 2020. Inoltre, le compagnie aeree saranno tenute a utilizzare una piccola quantità di carburante sostenibile nei loro aerei a partire dal prossimo anno, che è significativamente più costoso. Le compagnie aeree a basso costo come Ryanair, Easyjet e WizzAir sono riuscite a raggiungere solo il 71% del loro volume di traffico del 2019 nei primi sei mesi dell'anno.

Costi più bassi in altri paesi

**Il BDL ha calcolato le tasse e i dazi per un volo intra-europeo su un Airbus A320 con 150 passeggeri. Utilizzando l'aeroporto di Stoccarda come esempio, i costi sono passati da 2389 euro nel 2019 a 4404 euro quest'anno, con un aumento del 84%. Di questi, 2330 euro vanno alla tassa per il traffico aereo, 1716 alla tassa per la sicurezza aerea e 358 al controllo del traffico aereo per il decollo e l'atterraggio. Gli aumenti dei prezzi a Stoccarda sono significativi, ma non unici. L'associazione riferisce che i costi a Düsseldorf sono quasi raddoppiati. In modo

