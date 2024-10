Aumento dei costi degli infermieri?

L'assicurazione per le cure infermieristiche sta finendo i fondi, poiché le sue spese superano significativamente i suoi incassi. Di conseguenza, i contribuenti possono aspettarsi un aumento delle loro contribuzioni l'anno prossimo. Si parla di un aumento fino a 0.3 punti percentuali nei circoli politici. Vediamo come questo potrebbe influire sul tuo budget.

Un individuo singolo che guadagna uno stipendio lordo di 3000 euro attualmente paga 69 euro al mese per le contribuzioni per le cure infermieristiche. Se l'aumento fosse effettivamente di 0.3 punti percentuali, questa somma aumenterebbe a 78 euro al mese, il che si tradurrebbe in un'ulteriore spesa di 9 euro al mese o 108 euro all'anno.

Una madre con due figli che guadagna lo stesso stipendio attualmente paga 43.50 euro al mese per le contribuzioni per le cure infermieristiche. Questo aumento le costerebbe un'ulteriore spesa di 9 euro al mese, portando le sue contribuzioni a 52.50 euro.

Impatto sui pensionati

L'aumento delle contribuzioni per l'assicurazione per le cure infermieristiche graverebbe anche sui pensionati. Ad esempio, un pensionato con due figli over 25 anni, che percepisce una pensione di 1800 euro, dovrebbe far fronte a un'ulteriore spesa di 5.40 euro al mese. La sua contribuzione mensile passerebbe da 61.20 euro a 66.60 euro.

Un pensionato senza figli dovrebbe far fronte a un carico simile, dati gli stessi importi di pensione. Tuttavia, la sua contribuzione iniziale è più alta, pari a 72 euro, che passerebbe a 77.40 euro al mese se il tasso di contribuzione aumentasse di 0.3 punti percentuali.

Tassi di contribuzione attuali

A titolo di contesto: il tasso di contribuzione attuale per l'assicurazione per le cure infermieristiche è del 4% per gli individui singoli. Per le persone con un figlio, il tasso viene ridotto al 3.4%, con ulteriori riduzioni per ogni figlio in più. I lavoratori condividono questi costi con i loro datori di lavoro.

Nel caso di esempio di calcolo, l'aumento potenziale delle contribuzioni si presume che riguardi solo i lavoratori. Se anche i datori di lavoro contribuissero, l'impatto sarebbe meno pronunciato. I pensionati sono gli unici responsabili del sostegno a queste contribuzioni.

L'aumento delle contribuzioni per l'assicurazione per le cure infermieristiche potrebbe causare preoccupazioni tra i consumatori, in particolare quelli che dipendono da un reddito fisso. Ad esempio, un anziano senza figli che attualmente paga 72 euro al mese vedrebbe un aumento a 77.40 euro, che potrebbe influire sul suo budget.

Nonostante il potenziale impatto sui consumatori, è importante considerare che il tasso di contribuzione attuale per l'assicurazione per le cure infermieristiche per gli individui singoli è del 4%, che potrebbe essere modificato con questo aumento proposto. Qualsiasi modifica a questo tasso

