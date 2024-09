- Aumento degli ricoveri ospedalieri nello Schleswig-Holstein

Nel 2023, circa 534.000 persone hanno richiesto cure in ospedale nelle strutture sanitarie dello Schleswig-Holstein. Questo numero rappresenta un aumento del 3% rispetto all'anno precedente, secondo i dati dell'agenzia di statistica Nord. Tuttavia, rispetto al 2019, l'anno precedente all'epidemia di COVID-19, si è registrato un calo del 10%.

Il tasso medio di occupazione dei letti nel 2023 era del 73,8%, superiore al 70,7% del 2022, ma inferiore al 78,6% del 2019. In media, i pazienti hanno trascorso 7,8 giorni in trattamento nel 2023, leggermente inferiore ai 7,9 giorni del 2022, ma leggermente superiore ai 7,6 giorni del 2019.

I dati tengono conto dei pazienti ricoverati più volte, mentre i neonati sani non sono inclusi in queste statistiche poiché non sono documentati in questa specifica sezione delle statistiche ospedaliere.

