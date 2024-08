- Aumento degli eventi di concerti a causa di richieste straordinarie

Oasis ha esteso il programma del loro tour di riunione includendo tre spettacoli aggiuntivi a causa dell'enorme interesse per i biglietti. Liam Gallagher (51), il cantante principale, ha annunciato questa notizia sulla piattaforma X. Oltre ai 14 concerti già dichiarati per l'estate del 2025, sono state aggiunte le seguenti date: Heaton Park a Manchester il 16 luglio, lo stadio di Wembley a Londra il 30 luglio e Edimburgo il 12 agosto.

Un totale di 17 concerti

Il tour "Oasis Live '25" ora comprende un totale di 17 concerti nel Regno Unito, in Scozia, Galles e Irlanda. I fratelli Noel (57) e Liam Gallagher saliranno sul palco con la loro band a Londra e nella loro città natale di Manchester per cinque di questi concerti. L'acquisto dei biglietti per questi concerti inizierà il 31 agosto alle 10:00 del mattino in ora tedesca.

Mentre non è impossibile che vengano annunciate ulteriori date, al momento non sono state fatte dichiarazioni ufficiali. Secondo una fonte anonima, "The Sun", il primo lotto di biglietti si esaurirà in meno di tre minuti. Purtroppo, Oasis non parteciperà al festival di Glastonbury dell'anno prossimo, nonostante le voci contrary.

I fratelli fondatori, Noel e Liam Gallagher, hanno iniziato Oasis con tre amici nel 1991. Nel corso degli anni, sono diventati i principali rappresentanti del Brit-pop. A causa delle divergenze tra i fratelli, il gruppo si è sciolto nel 2009. Le voci di una riunione circolavano da allora, ma Oasis ha finalmente confermato le speculazioni con un post del 27 agosto 2024, dicendo: "Sta accadendo".

