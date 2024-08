- Aumento degli episodi antiebraici in Turingia

Il Centro di Ricerca e Informazione sull'Antisemitismo (Rias) della Turingia ha assistito a un notevole aumento degli episodi di antisemitismo nella regione. Nel 2023, sono stati registrati 297 tali incidenti nello Stato Libero, secondo Susanne Zielinski, responsabile di Rias in Turingia. Si tratta del numero più alto tra gli stati tedeschi orientali, esclusa Berlino. Al confronto, nel 2022 sono stati segnalati solo 243 tali incidenti.

L'aumento degli incidenti antisemiti legati a Israele è stato "strabiliante". Nel 2022 sono stati segnalati solo 3 tali incidenti, ma nel 2023 questo numero è salito a 103. Si ritiene che questo aumento significativo sia stato causato dall'attacco terroristico di Hamas contro Israele dell'ottobre 2023. Rias identifica l'antisemitismo legato a Israele come la caratterizzazione e la denigrazione maligne di Israele come stato sovrano, distinta dalla legittima critica del governo israeliano.

Trivializzazione dell'Olocausto

La maggior parte degli incidenti antisemiti in Turingia continua ad essere classificata come antisemitismo post-Olocausto. Nel 2023, 142 incidenti sono caduti in questa categoria, che rappresenta quasi la metà di tutti gli incidenti. Rias definisce l'antisemitismo post-Olocausto come la distorsione, la minimizzazione o la glorificazione dell'Olocausto, nonché gli attacchi alla cultura commemorativa.

Su un totale di 297 incidenti, 192 non potevano essere collegati a nessuna specifica affiliazione politica. 38 incidenti sono stati influenzati dalle teorie del complotto, 33 erano radicati in ideologie di destra o di destra-populiste, e 25 erano casi di attivismo anti-israeliano.

Attacco di Hamas come fattore scatenante

Il deputato SPD Denny Möler ha considerato l'attacco di Hamas contro Israele come un catalizzatore dell'antisemitismo. "È fondamentale riconoscere che l'antisemitismo non è presente solo a destra, ma esiste lungo l'intero spettro politico e deve essere condannato e contrastato da tutti noi", ha dichiarato.

La politica dei Verdi Madeleine Henfling si è detta sconvolta "da quanto apertamente l'antisemitismo legato a Israele viene ora espresso e dichiarato". La protezione della vita ebraica e la lotta contro l'antisemitismo sono non negoziabili.

La deputata di sinistra Katharina Köönig-Preuss ha insistito sul fatto che "è necessario prendere urgenti misure per affrontare ogni forma di antisemitismo a tutti i livelli e assumere una posizione netta contro di esso".

Il centro di segnalazione Rias raccoglie e archivia i dati sugli incidenti antisemiti, anche quelli che non raggiungono la soglia di criminalità. Il centro è gestito dalla Fondazione Amadeu Antonio e finanziato dalla Cancelleria di Stato.

