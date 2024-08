- Aumento degli effrazioni nelle scuole in Renania settentrionale-Vestfalia

Intrusioni scolastiche in Renania Settentrionale-Vestfalia aumentano drasticamente lo scorso anno Secondo l'Ufficio di Polizia Criminale dello Stato (LKA) NRW, c'è stato un aumento delle intrusioni scolastiche in Renania Settentrionale-Vestfalia lo scorso anno. Il numero di incidenti è salito a 851, un aumento significativo rispetto ai 756 incidenti segnalati l'anno precedente. Questo aumento rappresenta un aumento di oltre l'11%.

Tuttavia, se si guarda ai ultimi quattro anni, si nota una diminuzione di circa il 30%. Nel 2019 sono state registrate 1.084 intrusioni scolastiche, seguite da 967 incidenti nel 2020.

Tuttavia, in modo interessante, il danno totale causato da queste intrusioni ha registrato un aumento sostanziale nel corso degli anni. Ad esempio, i 1.084 incidenti del 2019 hanno causato danni per circa 725.000 euro. Al contrario, i danni dei 851 incidenti del 2023 hanno superato i 1.2 milioni di euro.

Il ruolo dei dispositivi digitali L'LKA ipotizza che questo aumento dei danni potrebbe essere legato alla trasformazione digitale che si è verificata nelle scuole dal 2022. Con un maggiore focus sui media digitali nell'istruzione, sono stati messi a disposizione più dispositivi digitali come i tablet nelle scuole. Questi dispositivi, che erano spesso stati acquistati per gli studenti durante la pandemia di COVID-19, sono diventati obiettivi popolari per i ladri. Oltre ai tablet, anche altri dispositivi elettronici e contanti sono a rischio.

Nel maggio 2023, un istituto professionale di Bielefeld ha perso 186 tablet del valore di oltre 90.000 euro. Incidenti simili sono stati segnalati anche in scuole di Langenfeld (distretto di Mettmann) e Bedburg-Hau (distretto di Cleves). Nel maggio, una scuola professionale di Frechen (distretto di Rhein-Erft) è stata derubata di una cassaforte, dispositivi elettronici e contanti del valore di circa 50.000 euro.

Indagini a Colonia L'LKA non ha potuto fornire informazioni su tendenze temporali nelle intrusioni scolastiche, come la loro frequenza durante le vacanze scolastiche. Tuttavia, la disponibilità di un gran numero di tablet assegnati agli studenti durante le vacanze estive potrebbe servire da incentivo per alcuni ladri.

