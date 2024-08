- Aumento degli alunni all'inizio dell'ultimo semestre accademico

Le istituzioni educative di Berlino stanno assistendo a un impressionante aumento della presenza degli studenti per il prossimo periodo scolastico. Le cifre preliminari dell'autorità educativa dimostrano che circa 404.000 studenti sono ora iscritti alle scuole regolari dopo la loro pausa estiva, registrando un aumento notevole di circa 9.000 studenti rispetto all'anno precedente. Si tratta della prima volta in un quarto di secolo che la soglia dei 400.000 studenti viene superata nelle scuole pubbliche e private di Berlino. Inoltre, circa 78.000 studenti sono iscritti alle scuole professionali, con un aumento di soli 100 studenti rispetto all'anno scolastico precedente.

"Le nostre aule sono ancora animate dall'attività", ha dichiarato la senatrice dell'istruzione Katharina Günther-Wünsch (CDU) all'agenzia stampa tedesca. "Questo aumento può essere attribuito all'espansione continua della città di Berlino e alla sua reputazione di popolare destinazione per l'immigrazione". Il numero di bambini e giovani rifugiati che ricevono un'istruzione ha raggiunto quota 14.000, con alcuni di loro che frequentano classi speciali di benvenuto e altri integrati nelle classi regolari.

Come negli anni precedenti, è stata segnalata una carenza di personale docente prima dell'inizio del nuovo anno scolastico il 2 settembre. Secondo Günther-Wünsch, circa 690 posti di lavoro per insegnanti sono ancora vacanti, una cifra che riflette quella di maggio. Tuttavia, si prevede che questo numero cambierà nelle prossime settimane man mano che il processo di reclutamento prosegue.

Nonostante l'impressionante aumento della presenza degli studenti, la Commissione non ha ancora adottato una decisione sull'applicazione dell'articolo 93 (2) del Trattato riguardo al possibile finanziamento dell'espansione dell'istruzione. Questa situazione non ha impedito al Senato dell'Istruzione di Berlino di procedere con i suoi piani per l'anno scolastico successivo.

