Aumento degli affitti, conseguente aumento dei valori delle proprietà.

Non è un segreto che il problema dell'accessibilità dell'alloggio in Germania sia un fatto noto. Dopo una breve pausa, i prezzi delle proprietà tendono generalmente a salire di nuovo, e purtroppo le notizie sui canoni non sono migliori. Recenti analisi indicano un aumento sia dei canoni che dei prezzi delle proprietà in tutta la Germania.

Non sorprende che l'aumento dei canoni sia dovuto alla persistente carenza di appartamenti a causa della costruzione insufficiente. Questa carenza è particolarmente evidente nell'aumento dei canoni offerti nelle grandi e medie città, con un aumento del 12% della domanda di appartamenti esistenti nel terzo trimestre del 2024, che supera notevolmente la crescita della nuova costruzione (2%). Nelle aree metropolitane, la domanda di appartamenti in affitto rimane alta, anche se a un ritmo più lento con un aumento del 7%.

La crescita della domanda è più pronunciata nella periferia delle aree metropolitane (12%) e significativamente nelle città indipendenti (17%). Nelle aree rurali, la domanda di appartamenti in affitto è aumentata del 9% rispetto al trimestre precedente.

Berlino si unisce alle tre aree metropolitane più costose

Proprio come Francoforte sul Meno, i canoni a Berlino sono aumentati del 3,1%. Di conseguenza, Berlino ora addebita 14,19 euro al metro quadrato, piazzandosi terza nella lista delle aree metropolitane più costose, dietro Francoforte sul Meno (14,97 euro) e Monaco di Baviera (20,97 euro). I prezzi medi dei canoni a Berlino hanno superato quelli di Colonia (14,04 euro) e Stoccarda (14,07 euro), nonostante una leggera diminuzione dell'1,5% in entrambe le città.

Il canone medio per gli appartamenti esistenti in Germania è di 8,54 euro al metro quadrato, mostrando uno sviluppo stagnante del -0,2% nel terzo trimestre. La crescita dei canoni per gli appartamenti esistenti nelle aree metropolitane è varia. I canoni per gli appartamenti esistenti stanno aumentando significativamente a Düsseldorf (3,6%) e Lipsia (3,7%), ma il canone medio in queste città rimane inferiore alla media nazionale.

Al contrario, i canoni per gli appartamenti nuovi continuano a salire. Il canone medio per gli appartamenti nuovi in Germania è aumentato del 1,2% a 12,37 euro al metro quadrato nel terzo trimestre. Berlino guida la classifica con un aumento del 3,3% nella comparazione trimestrale, stabilendo un nuovo record di prezzo di 20,16 euro al metro quadrato in città, seconda solo a Monaco di Baviera (25,58 euro al metro quadrato).

Francoforte sul Meno completa il trio delle città più costose con un canone al metro quadrato di 18,09 euro (1% di aumento). Lipsia ha visto un notevole aumento dei nuovi canoni, che sono aumentati del 3,6% a 12,61 euro al metro quadrato rispetto al trimestre precedente. I nuovi canoni sono anche aumentati notevolmente a Colonia (2,3%) e Amburgo (0,5%).

Controintuitivamente, la proprietà immobiliare tende anche a diventare più costosa

despite the price increases, those considering purchasing their own property often find themselves needing to invest more money. According to the Immoscout 24 Wohnbarometer, both prices for apartments and single-family houses in new construction and existing properties remain stable. Lower interest rates contribute to boosting the purchase market. After a temporary lull in the summer, demand for purchases has seen a clear surge since September. According to the Immoscout 24 Wohnbarometer, the asking price for residential property, in the form of apartments, has also risen in the first quarter. Nationwide, this increased by up to 2.3% for existing and new construction properties, following a 10% decrease in the fourth quarter of 2022.

Existing Apartments

On average, asking prices for existing apartments increased by 1.5% in the third quarter. In Stuttgart and Düsseldorf, prices rose by 1.4% and 2%, respectively, within a quarter. In the other six major cities, prices remained relatively unchanged compared to the previous quarter, indicating market stabilization: While Berlin (down 0.1%), Cologne (down 0.1%), and Hamburg (down 0.4%) saw slight decreases, Leipzig (up 0.3%), Munich (up 0.7%), and Frankfurt am Main (up 0.7%) showed slight increases.

Year-over-year, the upward trend is confirmed: In Cologne, prices have increased by 5% compared to the previous year. In Munich, an existing apartment costs 4.4% more than a year ago, with the square meter price approaching the 8500 Euro mark. Only in Frankfurt am Main are prices still slightly below the previous year, at -1.3%.

New Apartments



Basket prices for freshly constructed flats remained about the same in the third quarter, both nationally (up 0.2%) and in major urban areas. Stuttgart experienced a slight drop of 0.6%, while Frankfurt am Main and Düsseldorf followed suit with a decline of 0.5%. Positive developments ranged from a 0.1% increase in Hamburg to a 0.6% uptick in Munich. Comparatively, four out of eight major cities showed substantial price hikes for the year: Apartments in Munich (up 5.5%), Berlin (up 5.2%), Cologne (up 3.1%), and Leipzig (up 2.4%) now cost more than they did the previous year. On the other hand, house hunters in Frankfurt am Main (down 2.2%), Stuttgart (down 1.7%), and Düsseldorf (down 1.6%) can still save some dough compared to the same quarter last year.

Existing Dwellings

I prezzi delle case a Lipsia sono aumentati del 2.2%, seguiti da Colonia al 1.8%, Amburgo al 1.6% e Stoccarda al 1.3%. Francoforte sul Meno ha registrato una diminuzione del 1%. In altre parti del paese, i cambiamenti dei prezzi trimestrali rimangono minimi. La media nazionale dei prezzi ha subito un calo del 0.4%. Nel complesso, i prezzi a Stoccarda e Colonia sono aumentati di oltre il 6% rispetto all'anno precedente a causa delle fluttuazioni trimestrali favorevoli. Lipsia ha registrato un aumento del 2.9%. Tuttavia, i prezzi a Monaco di Baviera (in calo del 2.0%), Francoforte sul Meno (in calo del 1.6%) e Amburgo (in calo del 1.4%) sono leggermente inferiori rispetto all'anno precedente.

Case unifamiliari nuove

Rispetto al trimestre precedente, i prezzi nazionali per le case unifamiliari nuove sono aumentati del 2.1%. Tendenze simili si possono vedere in tre grandi città. A Stoccarda, i prezzi sono aumentati del 2.3%, mentre Berlino e Amburgo hanno registrato un aumento del 1.2% ciascuna. Nelle rimanenti cinque città, i prezzi sono generalmente in linea con il trimestre precedente o hanno subito lievi riduzioni, come a Monaco di Baviera e Francoforte sul Meno, con un calo dello 0.9%.

Guardando all'intero anno, cinque delle otto grandi città hanno prezzi superiori rispetto all'anno precedente. Stoccarda ha registrato il maggiore aumento, dell'8.9%. Berlino e Lipsia hanno entrambi registrato un aumento del 3.6%, mentre Colonia ha registrato un aumento del 2.0% e Monaco un aumento dell'1.1%. Tuttavia, Amburgo ha registrato una diminuzione del 2.9% e Düsseldorf una diminuzione del 2.4%.

L'aumento della domanda di appartamenti in affitto ha portato a un aumento dei canoni di locazione, con un significativo aumento del 12% nelle grandi e medie città nel terzo trimestre del 2024. A causa di questa domanda, il tasso medio di interesse per l'ottenimento di un mutuo per l'acquisto di una proprietà potrebbe anche aumentare, rendendo la proprietà immobiliare più costosa per molte persone.

