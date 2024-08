- Aumentare la minaccia di incendi boschivi in Turingia con l'avvicinarsi delle tempeste

Aumento del pericolo di incendi boschivi in Turingia è stato segnalato. In sette distretti forestali, è stato implementato il secondo livello più alto di rischio su quattro, secondo i resoconti dell'ufficio forestale statale. La principale preoccupazione è nella Turingia orientale e nella zona intorno a Mühlhausen. Potrebbero essere chiusi alcuni punti per barbecue o fuochi. Il vento continua a soffiare forte oggi.

Tuttavia, la pioggia è in arrivo: le previsioni del servizio meteorologico tedesco prevedono piogge e temporali per la Turingia durante la notte e domenica, con possibilità di forti rovesci locali. Sono previste anche piogge isolate nella Turingia orientale domenica. L'intensità della pioggia dovrebbe diminuire in seguito. Le temperature sono previste in calo con un massimo di 24 gradi.

I forti venti potrebbero aiutare a spegnere alcune scintille, ma rappresentano anche un rischio di diffusione degli incendi. La pioggia in arrivo ridurrà significativamente il rischio di incendi legati al tempo in Turingia.

