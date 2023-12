Aumentano i timori di un allargamento della guerra in Medio Oriente e le truppe statunitensi sono sulla linea di fuoco

Con il personale di servizio americano che si trova sempre più in una pericolosa linea di tiro e con le risorse navali statunitensi e alleate in stato di massima allerta dopo i molteplici attacchi dei droni, il deterioramento della situazione sta portando a un periodo di vacanza teso per la Casa Bianca.

La crescente possibilità di morti in combattimento per gli Stati Uniti e il peggioramento della situazione della sicurezza dall'Oceano Indiano al Mar Rosso, passando per l'Iraq, la Siria, il Libano e Israele, rappresentano una nuova e sgradita crisi estera all'alba dell'anno della rielezione del Presidente Joe Biden. E sta diventando una capsula di Petri per una nuova tendenza geopolitica: test infiniti della volontà e della credibilità dell'America da parte dei suoi avversari e dei loro proxy. L'avvertimento da parte di Israele che la sua guerra contro Hamas a Gaza durerà mesi, nonostante le pressioni degli Stati Uniti per una riduzione dell'intensità del conflitto, minaccia di aumentare le possibilità che la guerra possa andare fuori controllo e trascinare ulteriormente gli Stati Uniti.

Una raffica di pericolose escalation

L'ansia iniziale che una guerra regionale potesse scoppiare dopo l'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre, che ha provocato 1.200 morti, e il lancio dell'attacco di Israele a Gaza, non si è materializzata immediatamente, anche in presenza di scambi limitati tra Israele e le forze di Hezbollah in Libano, su uno dei fronti più accesi dell'area.

Ma il ritmo degli attacchi e dell'escalation degli ultimi giorni sembra aver acquisito un proprio slancio mortale, alimentando i timori di un ulteriore aumento delle tensioni.

- Lunedì Biden ha ordinato attacchi aerei contro le strutture utilizzate dai combattenti della milizia filo-iraniana Kataib Hezbollah in Iraq, accusata dagli Stati Uniti di aver utilizzato un drone per attaccare la base aerea di Erbil, ferendo gravemente un membro del servizio americano. È stato l'ultimo attacco da parte di gruppi per procura iraniani contro le forze statunitensi in Siria o in Iraq, impegnate in operazioni antiterrorismo.

- Le forze statunitensi hanno intercettato martedì una raffica di droni e missili sul Mar Rosso sparati dai ribelli Houthi, un gruppo sostenuto dall'Iran nello Yemen, ha dichiarato il Comando centrale degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno dichiarato in precedenza che l 'intelligence iraniana è stata attiva nell'aiutare a pianificare attacchi al trasporto marittimo commerciale, che hanno spinto alcune linee di trasporto merci a dirottare le loro navi verso l'Africa invece del più economico passaggio attraverso il Canale di Suez, scatenando timori per la catena di approvvigionamento globale. L'Iran ha ripetutamente negato il proprio coinvolgimento.

- L'impronta geografica dell'instabilità si sta ora estendendo verso l'India dopo che una nave cisterna per prodotti chimici che operava nell'Oceano Indiano è stata colpita da un drone d'attacco iraniano sabato, a 200 miglia nautiche dalla costa indiana, ha dichiarato il Pentagono. L'Iran ha ripetutamente negato il coinvolgimento.

- L'Iran e diversi suoi proxy hanno accusato Israele di aver assassinato un alto comandante del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche in un attacco aereo in un sobborgo della capitale siriana Damasco. Israele ha rifiutato di commentare le affermazioni, ma l'IRGC ha minacciato di vendicare l'uccisione di Seyyed Razi Mousavi, affermando che "il regime israeliano pagherà senza dubbio il prezzo di questo crimine".

Le conseguenze di un peggioramento della situazione della sicurezza

La serie di nuovi incidenti sottolinea il potenziale di una pericolosa escalation della guerra, rivela la misura in cui le forze statunitensi sono direttamente esposte e contribuisce a spiegare le richieste sempre più pressanti di Washington a Israele di ridurre la guerra a Gaza.

Futuri incidenti in cui i soldati statunitensi vengano uccisi o i mezzi navali gravemente danneggiati lascerebbero a Washington poca scelta se non quella di essere risucchiata di nuovo in Medio Oriente dopo che gli ultimi tre presidenti hanno cercato di disimpegnarsi dalla regione.

Christopher O'Leary, ex direttore del recupero ostaggi per il governo degli Stati Uniti, ha dichiarato martedì a "CNN News Central" che, sebbene la situazione regionale non si sia avvicinata finora agli scenari peggiori, il potenziale di deterioramento è sempre presente.

"La guerra tra Israele e Hamas fa parte del più grande schema dell'asse della resistenza, la strategia controllata dall'Iran per ottenere l'influenza e il potere regionale attraverso gruppi, gruppi surrogati come Hamas, come la Jihad islamica palestinese, Hezbollah, Kataib Hezbollah e gli Houthi", ha detto O'Leary.

"Quindi, anche se ci sono stati attacchi sostenuti, sono stati misurati, fino a un certo punto, compresi gli attacchi degli Houthi alle navi sul Mar Rosso. Ma questi sono avvertimenti di ciò che potrebbe accadere. Se l'Iran si togliesse davvero i guanti e liberasse le forze surrogate con tutta la loro forza, avremmo un vero problema regionale, sì, contro le truppe statunitensi di stanza in Iraq e Siria".

La situazione per le truppe statunitensi in Iraq e Siria è particolarmente pericolosa, poiché sono a portata di mano di gruppi militanti fedeli all'Iran. I repubblicani hanno a lungo accusato Biden di non aver intrapreso azioni sufficienti per scoraggiare tali avversari, ma l'amministrazione ha cercato di evitare di far degenerare un momento difficile in una guerra più grande. La linea di demarcazione tra risposte proporzionali e deterrenza efficace sta diventando sempre più sottile. L'attacco alla base aerea solleva interrogativi su come l'installazione fosse così vulnerabile da essere penetrata da un drone. E una questione più profonda è se gli ultimi attacchi aerei statunitensi - che sono stati criticati dall'Iraq come un atto ostile - abbiano fatto qualcosa per scoraggiare futuri attacchi.

"Direi che qui stiamo giocando a "whack-a-mole", che dobbiamo colpire queste formazioni di truppe e la leadership", ha dichiarato il Magg. Mike Lyons ha dichiarato martedì alla CNN. "Non credo che la nostra deterrenza abbia permesso agli iraniani di riconoscere che facciamo sul serio".

Riverberi economici e militari

Un conflitto allargato potrebbe avere conseguenze economiche dolorose, data l'importanza critica del Mar Rossoper le rotte della catena di approvvigionamento globale di energia e merci. La via d'acqua è delimitata a est dallo Yemen e dall'Arabia Saudita e a ovest da Eritrea, Sudan ed Egitto. Si immette nel Canale di Suez nella penisola del Sinai, che appartiene all'Egitto e confina con Israele. Il potenziale di interruzione del canale, che offre la via marittima più breve tra l'Europa e l'Asia, è stato messo a nudo quando nel 2021 una nave è rimasta bloccata lungo la sua larghezza, provocando ripercussioni a livello mondiale. Data la minaccia di droni e missili per le loro navi e i loro equipaggi, diverse compagnie di navigazione hanno ordinato ai loro capitani di prendere la rotta intorno all'Africa, più costosa e lunga. Il potenziale dissesto economico ha spinto gli Stati Uniti a creare una coalizione internazionale per proteggere le navi mercantili dagli attacchi degli Houthi. Prima di Natale, gli Stati Uniti hanno dichiarato che hanno aderito nazioni come Regno Unito, Bahrein, Canada, Francia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia e Seychelles.

Nell'ultimo mese gli Houthi hanno lanciato almeno 100 attacchi contro 12 diverse navi commerciali e mercantili nel Mar Rosso, in una "ampiezza di attacchi molto significativa" che non si vedeva da almeno "due generazioni", ha dichiarato la scorsa settimana un alto funzionario militare statunitense.

La possibilità di un'azione militare in Medio Oriente è l'ultima cosa di cui Biden - già impegnato nel tentativo di salvare l'Ucraina da un assalto russo - avrebbe voluto occuparsi all'inizio del 2024. L'impressione che il Presidente stia lottando per esercitare la propria autorità su un mondo che a volte sembra andare fuori controllo potrebbe essere politicamente dannosa in un momento in cui Biden è afflitto da indici di gradimento inferiori al 40% - un territorio pericoloso per un comandante in capo in cerca di rielezione. La percezione che Biden non riesca a rispondere con forza alle sfide degli avversari degli Stati Uniti, inoltre, potrebbe far leva sulle preoccupazioni dell'opinione pubblica che, a 81 anni, non sia all'altezza di un secondo mandato - una narrazione che i repubblicani stanno cercando di rafforzare nella mente degli elettori.

L'ex presidente Donald Trump, che nel suo primo mandato ha presieduto a un periodo di caos e divisione in patria e all'estero e ha allontanato gli Stati Uniti dai suoi alleati, sta comunque cercando di creare un'immagine di disordine globale e di mancanza di rispetto per gli Stati Uniti mentre il 77enne commercializza la sua visione di leadership da uomo forte. Biden ha quindi poco spazio di manovra politica contro il leader del GOP se la situazione dovesse improvvisamente peggiorare.

Questa tenue realtà politica ha fatto da sfondo alle nuove consultazioni tra il governo israeliano e l'amministrazione Biden di martedì. Ciò è avvenuto dopo che a Gaza sono scoppiati intensi combattimenti tra le truppe israeliane e le forze di Hamas, dopo che per giorni gli Stati Uniti hanno chiesto una fase meno intensa del conflitto. Ron Dermer, uno dei principali confidenti del Primo Ministro Benjamin Netanyahu, ha incontrato i funzionari della Casa Bianca e del Dipartimento di Stato. In precedenza Netanyahu aveva visitato le truppe a Gaza e aveva dichiarato che ci aspettava una "lunga battaglia". Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha dichiarato che il suo Paese si trova in una "guerra multi-arena, siamo attaccati da sette diversi settori", riferendosi a Gaza, Libano, Siria, Cisgiordania, Iraq, Yemen e Iran.

È uno scenario che gli Stati Uniti, e soprattutto Biden, non possono permettere che diventi una realtà a lungo termine.

