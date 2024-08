- Augusta e Ulm hanno in programma di raccogliere fondi per le vittime delle inondazioni.

FC Augsburg e SSV Ulm si sfideranno in un incontro di beneficenza durante la prossima sosta internazionale, con l'obiettivo di aiutare le persone colpite dalle devastanti alluvioni. Questa squadra della Bundesliga e i nuovi arrivati della seconda divisione si affronteranno il 5 settembre (ore 17:30) a Dinkelscherben, un paese del distretto di Augsburg che ha subito i danni peggiori dell'alluvione storica di metà giugno. Entrambe le squadre e l'Associazione calcistica della Baviera (BFA) hanno deciso che i proventi della vendita dei biglietti saranno destinati alle persone colpite dalle alluvioni nelle aree di Augsburg e Ulm. Gli obiettivi monetari specifici non sono ancora stati stabiliti.

