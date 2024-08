- Augsburg incontrando sfide nella posizione di quarterback contro Victoria durante il secondo round.

La squadra tedesca FC Augsburg è riuscita a qualificarsi per il turno successivo della DFB-Pokal, superando un inizio difficile contro la squadra di bassa classifica Viktoria Berlin. La squadra dell'allenatore Jess Thorup ha vinto 4-1 (1-1) al Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark.

Circa 5.504 spettatori hanno visto Aidan Liu segnare per primi per la squadra della Regionalliga nel 4° minuto. Elvis Rexhbecaj (33° minuto), il nuovo acquisto Samuel Essende (53°), il sostituto Niklas Dorsch (87°) e Phillip Tietz (90+2) hanno sigillato la vittoria per il FCA, che è stata probabilmente eccessiva.

Gli Svevi hanno così evitato l'umiliazione del primo turno che avevano subito a Unterhaching l'anno scorso. "Forse ci ritroveremo a Berlino - e speriamo di tornare", aveva detto Thorup con fiducia prima della partita.

La squadra della Regionalliga ha mostrato coraggio sin dall'inizio e ha ricevuto una ricompensa con un vantaggio iniziale. Dopo un'estensione aerea di un corner, Liu ha segnato al palo lontano. Il FCA ha avuto difficoltà con la fisicità dei padroni di casa nella loro prima partita ufficiale di questa stagione, ma ha gradualmente preso il controllo del gioco nella prima metà e ha creato alcune buone opportunità di gol.

Nel 33° minuto, Tietz ha lasciato rotolare un passaggio basso a Rexhbecaj, che ha segnato al palo vicino. Subito dopo la ripresa, Essende ha segnato il suo primo gol per il FCA dopo un uno-due con Arne Maier. La Viktoria ha quindi intensificato la pressione offensiva, ma le opportunità decisive sono sfuggite loro. Dorsch ha infine sigillato il risultato.

Incontro di Bundesliga con il Werder

Il FCA, che compete nella massima divisione dal 2011/12, spera di scrollarsi di dosso l'etichetta di "topolino grigio" in questa stagione. Inizieranno la loro campagna di Bundesliga in casa contro il Werder Bremen sabato (15:15/Sky). Per la Viktoria, non c'è stata alcuna progressione nel secondo turno della DFB-Pokal per la quarta volta nella storia del club.

