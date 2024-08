- Augsburg e' tornata con Cardona.

Augsburg presta il calciatore Irvin Cardona per la seconda volta. Il 27enne francese, ancora sotto contratto con la squadra della Bundesliga fino al 2027, si trasferisce ai neo promossi della Primera División spagnola, l'Espanyol Barcelona, per un anno.

Cardona ha trascorso la seconda metà della scorsa stagione in prestito al club francese della Ligue 2, l'AS Saint-Étienne, contribuendo alla loro promozione con 10 gol in 22 partite ufficiali. Finora ha giocato 13 partite in Bundesliga per l'FCA (un gol).

"Sulla base del corso della nostra preparazione estiva, è diventato chiaro che le prospettive di gioco con l'FCA rimangono limitate. Questo prestito offre un'ottima opportunità per avere regolare minutaggio in un club di una massima serie", ha dichiarato il direttore sportivo Marinko Jurendić in una nota dell'FCA.

