Augsburg è infuriato, lamentando che "Harry Kane avrebbe segnato il gol" invece.

Dopo una partita di Bundesliga molto accesa contro il FSV Mainz 05 in casa, la delusione del FC Augsburg era principalmente concentrata sull'arbitro e sull'assistente video. In particolare, due incidenti hanno suscitato forti emozioni dopo la loro ingiusta sconfitta per 2:3 (1:2) nella 4ª giornata della Bundesliga.

Il FCA si è sentito offeso dal penalty annullato nei tempi supplementari a causa di una revisione video approfondita, presumibilmente per un fallo su difensore Keven Schlotterbeck. Il direttore sportivo del FC Augsburg, Marinko Jurendic, ha paragonato questo episodio a un penalty concesso a Harry Kane del Bayern Monaco una settimana prima nella loro vittoria per 6:1 contro il Holstein Kiel dopo l'intervento del VAR.

"Sono ciechi i VAR di Colonia?"

Dalla prospettiva di Augusta, l'arbitro Sören Storks non ha commesso un errore chiaro e l'assistente video Pascal Müller era superfluo secondo la loro opinione. La decisione di assegnare un penalty al Mainz ha minato l'autorità degli arbitri, secondo la lamentela di Jurendic.

La seconda fonte di contenzione era il cartellino rosso giustificato assegnato al goleador del Augusta, Samuel Essende, al 70º minuto. Il calcio di vendetta di Essende contro Dominik Kohr è stato provocato da un colpo di gomito di Kohr sulla testa di Essende. "Sono ciechi i VAR di Colonia?" ha chiesto Jurendic.

Se anche Kohr avesse ricevuto un cartellino rosso, la partita sarebbe continuata con un uomo in più per l'Augusta negli ultimi 20 minuti dopo il cartellino giallo-rosso per il giocatore del Mainz Nadiem Amiri prima dell'intervallo. "Avrebbe dovuto dare a Kohr un cartellino rosso al 100%", ha argomentato Thorup.

La dura critica di Thorup nei confronti di Essende

Thorup non solo ha criticato l'arbitro, ma anche il giocatore che ha ricevuto il cartellino rosso, Essende, di fronte alla squadra e nella conferenza stampa. "Non si dovrebbe comportare al di sopra della squadra", ha detto Thorup. Jurendic ha anche definito questo un "no-go" che ha gravemente danneggiato la squadra. Se il club imporrà ulteriori punizioni a Essende oltre alla squalifica, è fuori dal controllo di Thorup.

D'altra parte, l'allenatore del Mainz, Bo Henriksen, ha scherzato dopo la partita, ma non era completamente soddisfatto. "Abbiamo giocato una brutta partita", ha detto l'allenatore danese, unendosi alla collettiva autocritica del Mainz. "Non abbiamo giocato bene", ha ribadito il portiere Robin Zentner. E il doppio marcatore Jonathan Burkhardt ha ammesso che avevano effettivamente "chiamato un altro". L'Augusta aveva 25 tiri in più del Mainz durante la partita.

despite suffering a prolonged period of inferiority following Nadiem Amiri's yellow-red card (35.), Mainz managed to escape relatively unscathed. Henrickson expressed optimism, believing that his team had "put in a tremendous effort." In the end, he praised the team: "The guys are incredible, an unforgettable night."

