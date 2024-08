- Augsburg è disposto a spedire merluzzo bianco a Heidenheim mentre acquista Onyeka.

Ex-giocatore tedesco Under-21 Niklas Dorsch cambia squadra all'interno della Bundesliga, passando dal FC Augsburg al 1. FC Heidenheim, come annunciato da entrambe le squadre subito dopo il termine del mercato. Augsburg ha anche annunciato un arrivo, ingaggiando il giocatore della nazionale nigeriana Frank Onyeka (26) dal club di Premier League FC Brentford. I dettagli dell'accordo di prestito di Dorsch sono stati mantenuti riservati.

Il 26enne Dorsch ha già trascorso un periodo con Heidenheim nella seconda divisione dal 2018 al 2020. "Il mio obiettivo è giocare regolarmente tutti i 90 minuti", ha commentato il centrocampista. "Ho condiviso con la dirigenza del FCA la mia volontà di andarmene perché sentivo che il mio minutaggio nella prossima stagione non avrebbe soddisfatto le mie aspettative".

Dorsch era anche richiesto di recente da RSC Anderlecht e Hannover 96.

Nel frattempo, Augsburg è entusiasta dell'arrivo di Onyeka. "L'opportunità di assicurarsi Frank Onyeka era un'occasione che non volevamo lasciarci sfuggire", ha detto il direttore sportivo del FCA Marinko Jurendic. "Con la sua esperienza internazionale, la sua fisicità e la sua resistenza, porta una presenza formidabile in campo".

Onyeka si unirà alla squadra della Bundesliga dopo la pausa per le nazionali. Rappresenterà la Nigeria nelle qualificazioni alla Coppa d'Africa contro il Benin il 7 settembre e il Rwanda il 10 settembre.

