Augsburg critica: "Harry Kane avrebbe potuto segnare il gol"

Dopo un caos nella partita di Bundesliga contro il Mainz 05, con due cartellini rossi e cinque gol, la frustrazione del FC Augsburg era principalmente diretta all'arbitro e all'assistente video. Due incidenti in particolare hanno irritato la squadra di casa dopo la loro sconfitta 2:3 (1:2) nella prima partita del 4° turno di Bundesliga.

La decisione di annullare un rigore dopo una lunga revisione video in tempo supplementare a causa di un presunto fallo su difensore Keven Schlotterbeck ha scatenato la controversia tra i tifosi del FCA. Il loro direttore sportivo, Marinko Jurendic, ha paragonato la decisione a quella del rigore assegnato a Harry Kane al Bayern Monaco una settimana prima contro il Holstein Kiel grazie all'intervento del VAR.

"Il VAR è cieco nella cantina di Colonia?"

Dalla prospettiva di Augusta, non si trattava di un "errore ovvio" da parte dell'arbitro Sören Storks. Secondo Jurendic, l'assistente video Pascal Müller non avrebbe dovuto intervenire in questo caso. "Il VAR indebolisce l'autorità degli arbitri", ha argomentato Jurendic.

Il secondo punto di contesa era il cartellino rosso per Samuel Essende per il gol vincente al 70'. La reazione di Essende contro il colpo di gomito di Dominik Kohr alla testa è stata l'iniziale provocazione. "Il VAR è cieco nella cantina di Colonia?" ha chiesto Jurendic.

Se anche Kohr avesse ricevuto un cartellino rosso, Augusta avrebbe giocato gli ultimi 20 minuti con un uomo in più dopo che Mainz's Nadiem Amiri aveva ricevuto un cartellino giallo-rosso prima della fine del primo tempo. "Avrebbe dovuto dare a Nadiem Amiri un cartellino rosso al cento per cento", ha detto l'allenatore del FCA Jess Thorup.

La dura critica di Thorup a Essende

Non solo l'arbitro, ma anche il giocatore che ha ricevuto il cartellino rosso, Essende, è stato criticato da Thorup. Ha parlato con la squadra negli spogliatoi e in seguito nella conferenza stampa. "Non dovrebbe succedere che uno si metta al di sopra della squadra", ha detto Thorup. Jurendic ha descritto la situazione come una "linea rossa" che aveva notevolmente influenzato la squadra. Thorup non ha risposto alla domanda se il club avrebbe inflitto ulteriori punizioni a Essende oltre alla squalifica.

Nel frattempo, l'allenatore del Mainz, Bo Henriksen, era meno soddisfatto dopo la partita, ma ha trovato anche dei lati positivi. "Abbiamo giocato una brutta partita", ha detto Henriksen, unendosi alla collettiva autocritica del Mainz. "Non abbiamo giocato bene", ha ammesso alla fine il portiere Robin Zentner. Jonathan Burkhardt, autore di due gol, ha sottolineato che la squadra "si è sostanzialmente richiesta di prendere un altro gol". Augusta aveva alla fine tentato 25 tiri in più del Mainz.

La capacità della squadra di resistere a un lungo periodo di inferiorità numerica dopo il cartellino giallo-rosso di Nadiem Amiri (35') ha anche dato a Henriksen qualche speranza. Alla fine, la sua squadra aveva "dato tutto", ha elogiato l'allenatore: "I ragazzi sono incredibili, una notte fantastica".

