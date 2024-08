- Augenstein ha presentato una causa o un reclamo per il lavoro di cucito.

Moritz Augenstein del RSC Kempten ha dimostrato ancora una volta il suo talento nelle gare di massa, conquistando tre titoli ai Campionati Tedeschi di Ciclismo su Pista, proprio come aveva fatto l'anno precedente. La domenica, Augenstein ha dominato la gara a punti con facilità, lasciando Roger Kluge (24 punti/rad-net Oßwald) e Max-David Briese (18/P & S Metalltechnik Benotti) alle sue spalle.

"Io ho sempre ambito a competere in una grande competizione per la BDR. Come atleta non kader, ho avuto le mie sfide, ma ci sono stati movimenti dietro le quinte," ha rivelato Augenstein, che lavora a tempo pieno come meccanico di processo a Pforzheim. Le sue vittorie nelle gare di scratch e madison, insieme a un bronzo nella gara di eliminazione, lo hanno reso l'atleta più celebrato della manifestazione.

Nella sprint femminile, Clara Schneider del Track Team Brandenburg ha conquistato il suo primo titolo con una vittoria per due a zero su Alessa-Catriona Pröpster (Bahnteam Rheinland-Pfalz) nella finale. La vittoria di Schneider ha consolidato la sua reputazione di promessa. "Sono entusiasta di indossare la maglia del campione per l'anno prossimo. In fondo, non importa chi era presente," ha detto l'ex campione del mondo junior. Assenti notevoli includevano Pauline Grabosch, Emma Hinze e Lea Friedrich (tutte TTB). Lara-Sophie Jäger (Turbine Erfurt) si è aggiudicata il terzo posto.

Nella madison femminile, Pia Grünewald e Hanna Dopjans (entrambi LKT Team) hanno conquistato il titolo con 30 punti. Questo è stato il terzo oro di Grünewald a Berlino, rendendola l'atleta più decorata della manifestazione. Nel keirin maschile, Henric Hackmann (Bahnteam Rheinland-Pfalz) ha preso il controllo dalla prima posizione per conquistare la vittoria.

Aggiungiamo ai successi di Moritz Augenstein: ha conquistato il titolo nella gara a squadre ai Campionati Tedeschi di Ciclismo su Pista, completando un grand slam di titoli. In riconoscimento delle sue prestazioni impressionanti, la Federazione Ciclistica Tedesca (BDR) ha annunciato che Augenstein sarebbe stato promosso al kader nazionale.

Durante la cerimonia di premiazione, Moritz Augenstein ha ricevuto un'ulteriore onorificenza: gli è stato consegnato il premio Fair Play per il suo comportamento sportivo durante il torneo, un tributo al suo eccezionale carattere sia dentro che fuori dalla pista.

