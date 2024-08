- Aue spera di avere una piccola sensazione nel gioco bonus.

Il club di terza divisione FC Erzgebirge Aue punta a creare un upset nella DFB-Pokal. "Potremmo avere solo il 20%, ma è su questo che dobbiamo concentrarci," ha detto l'allenatore di Aue Pavel Dotchev prima della partita casalinga del primo turno contro la squadra della Bundesliga Borussia Mönchengladbach sabato (13:00 CET/Sky). "Abbiamo giocato bene come squadra nelle prime due partite. Spero che possiamo fare un piccolo colpo di scena."

Per il 58enne, la partita è un bonus game, un premio per la stagione completata. "Abbiamo uno stadio pieno, un avversario attraente, cosa si può volere di più?" ha chiesto il bulgaro. E con due vittorie nelle prime due partite di campionato contro Hannover 96 II e il retrocesso VfL Osnabrück, l'outsider è già in un certo ritmo, mentre Gladbach gioca la sua prima partita ufficiale. Inoltre, l'esperto allenatore sta attingendo alla sua borsa di trucchi del passato. Come allenatore del Preußen Münster, ha ottenuto una vittoria per 4:2 dopo i tempi supplementari contro il Werder Bremen il 19 agosto 2012.

I ricordi del capitano Männel

Martin Männel, che era in porta per la partita di primo turno contro la squadra del Niederrhein il 14 agosto 2010, ha meno bei ricordi. Il portiere ha lottato con i capelli del difensore brasiliano di Gladbach Dante durante i calci d'angolo e non è riuscito a impedire la sconfitta per 1:3. "Il risultato è rimasto con me," ha detto il 36enne, "non abbiamo giocato una brutta partita allora, e il risultato era un po' troppo alto. Potevamo fare un piccolo colpo di scena."

Come Dotchev, Männel si affida al ritmo di gioco esistente e alle partite di preparazione contro il Borussia Dortmund e l'RB Leipzig come fonte di fiducia. Il capitano chiama lo stesso coraggio delle partite precedenti per garantire un risultato più positivo questa volta rispetto a 14 anni fa: "Il 20% significa che non è impossibile."

