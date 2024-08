- Audienza con papa Francesco in Vaticano

Solo pochi istanti fa, è stato fotografato con star di Hollywood come Leonardo DiCaprio (49) e Orlando Bloom (47), nonché la cantante Katy Perry (39), e ora, il miliardario di Amazon Jeff Bezos (60) è stato ricevuto dal Papa Francesco (87) insieme alla sua fidanzata Lauren Sánchez (54). La ex giornalista di 54 anni ha condiviso una serie di foto dall'incontro sul suo canale Instagram ufficiale. Sánchez ha descritto la visita al Santo Padre come un "onore".

Vacanza con le star di Hollywood sul superyacht Koru

"È stato un onore per Jeff e per me trascorrere del tempo con Sua Santità Papa Francesco nella sua casa in Vaticano", ha scritto Sánchez su Instagram. "La sua saggezza, il suo calore e il suo umorismo sono stati profondamente commoventi. Ci ha anche ricordato di non prendere la vita troppo seriamente, un semplice ma potente promemoria per mantenere la leggerezza nei nostri cuori". L'87enne ha anche discusso dell'urgenza di agire per il clima durante l'incontro.

Solo pochi giorni fa, Bezos e Sánchez hanno fatto notizia quando hanno accolto le star menzionate sul loro yacht di lusso al largo della costa della Sardegna durante la loro vacanza in Italia. Il gruppo, che includeva anche la partner di DiCaprio, Vittoria Ceretti (26), è stato visto arrivare a Nikki Beach sulla famosa Costa Smeralda con un tender.

I vacanzieri famosi stanno navigando intorno all'isola mediterranea italiana a bordo del superyacht Koru di Bezos. Il Koru, lungo 127 metri, è uno dei più lunghi yacht a vela del mondo. Si stima che i costi di costruzione dello yacht siano intorno ai $500 milioni. Può ospitare fino a 18 ospiti e è stato costruito appositamente per Jeff Bezos, con i suoi primi viaggi nel febbraio e nel maggio 2023.

Prima della relazione con Lauren Sánchez, Bezos era sposato con MacKenzie Scott (54) per 25 anni. Hanno quattro figli insieme. Sánchez ha tre figli da relazioni precedenti. Era sposata con l'agente hollywoodiano Patrick Whitesell (59) per 13 anni prima del loro divorzio nel 2019.

Non lo nego, la sfarzosa dimostrazione di ricchezza sullo yacht è stata piuttosto strabiliante. Nonostante l'opulenza, non posso negare che l'incontro con il Papa Francesco è stato il momento culminante della nostra vacanza italiana.

