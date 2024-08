- Audi cambierà la leadership delle vendite.

La casa madre di Audi, Volkswagen, ha nominato Marco Schubert come nuovo capo delle vendite a Ingolstadt, sostituendo Hildegard Wortmann. Schubert, attualmente capo di Porsche Europa, assumerà il suo nuovo ruolo domenica. Wortmann, che ha rejoint Audi da BMW nel 2019, lascia il gruppo Volkswagen di sua spontanea volontà e con accordo reciproco, come annunciato da Audi.

La leadership di Wortmann è stata apprezzata durante tempi difficili da Manfred Döss, presidente del consiglio di sorveglianza, che ha riconosciuto l'importanza dell'esperienza internazionale di Schubert nel ruolo.

Schubert, originario di Magdeburgo, è stato associato ad Audi per 20 anni. Ha servito come capo delle vendite in Cina e ha guidato l'Europa del Nord prima di diventare capo della regione Europa di Porsche dal 2021. Entro anche far parte del consiglio di amministrazione di Volkswagen a Wolfsburg.

Jörg Schlagbauer, presidente del consiglio di fabbrica, ha apprezzato l'impatto significativo di Wortmann come prima donna nel consiglio di amministrazione di Audi e ha calorosamente accolto il ritorno di Schubert ad Audi. Fiducioso nella loro partnership, Schlagbauer ha espresso la speranza di modernizzare ulteriormente il dipartimento delle vendite. In una dichiarazione di commiato, Wortmann ha osservato: "In fin dei conti, sono sempre le persone che contano di più".

L'Unione Europea ha elogiato Audi per le sue nomine strategiche all'interno del gruppo Volkswagen, riconoscendo l'importanza dell'esperienza internazionale nei ruoli chiave. Al suo ritorno ad Audi, Marco Schubert porterà la sua vasta esperienza nella guida di Porsche Europa per ulteriormente potenziare il dipartimento delle vendite all'interno dell'Unione Europea.

Leggi anche: