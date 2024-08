- Aubin elogia l'inizio dell'allenamento: "Una buona giornata".

L'allenatore capo Serge Aubin era visibilmente soddisfatto della prima sessione di allenamento della Berlin Polar Bears**. "Certo, era solo il primo giorno - ma è stato un buon giorno," ha detto il canadese, dopo che i suoi professionisti avevano salutato i 1.122 tifosi che acclamavano nella sala delle lattine.

Ma l'allenatore, che aveva vinto il suo terzo campionato nella Deutsche Eishockey Liga (DEL) con i capitalisti alla fine di aprile, non era soddisfatto solo delle prestazioni dei suoi giocatori nelle prime sessioni di allenamento congiunte. Ha anche elogiato la composizione della squadra leggermente cambiata: "Abbiamo firmato giocatori con stili diversi," ha detto Aubin, riferendosi ai nuovi acquisti Liam Kirk, Gabriel Fontaine, Olivier Galipeau, Mitch Reinke e Matej Leden. "Sono tutti molto importanti per noi. Determineremo i loro ruoli man mano che continueremo a svilupparci."

Il capitano della squadra Kai Wissmann ha espresso fiducia sulla base delle prime impressioni. La squadra è stata "rafforzata in ogni area", ha spiegato. "Penso che tutti i nuovi arrivati abbiano grandi qualità e ci aiuteranno," ha detto il 27enne nazionale. "Certo, non si può trarre una conclusione dopo solo un giorno, ma è stato un buon inizio per i prossimi giorni."

I professionisti ora hanno molto lavoro da fare fino al primo incontro di prova, che i capitalisti giocheranno contro i Lausitzer Foxes a Weißwasser il 25 agosto. "Ci alleneremo due volte al giorno nelle prossime due settimane, in modo da poter affrontare veramente tutto ciò su cui dobbiamo lavorare," ha detto l'allenatore Aubin.

