Attualmente, Pistorius cerca di aderire allo SPD.

Secondo Stern, il Ministro della Difesa Boris Pistorius ha annunciato i suoi piani per candidarsi a un seggio nel Bundestag, specificamente nel collegio di Stadt Hannover II. Si tratta del suo primo tentativo di ottenere un seggio parlamentare e il suo annuncio viene visto come una dimostrazione della sua influenza continua all'interno dell'SPD.

L'annuncio è arrivato in un momento delicato per l'SPD, con discussioni in corso sulla idoneità del Cancelliere Olaf Scholz come candidato dell'SPD per le elezioni del Bundestag del 2025. Le prestazioni del partito sono state scarse per mesi e Scholz è sotto pressione per dimostrare maggiore forza.

Pistorius, 64 anni, viene spesso menzionato come possibile successore di Scholz. La sua candidatura sottolinea la sua importanza nell'SPD, indipendentemente dal futuro della coalizione.

Pistorius ha valutato per mesi

La leadership dell'SPD stava aspettando la decisione di Pistorius. Un popolare giurista senza un seggio attuale nel Bundestag, aveva valutato le sue opzioni per mesi. Ha considerato di candidarsi nella sua città natale di Osnabrück, sowie a Hildesheim e Celle. Tuttavia, la sua decisione di candidarsi a Hannover, dove ha servito come ministro degli interni dello stato, è probabilmente dovuta alla alta probabilità di vittoria nella zona, poiché il collegio è stato un feudo dell'SPD per più di 70 anni. La candidatura è degna di nota perché Gerhard Schröder risiede a Hannover e Pistorius ha una posizione diversa sulla politica ucraina.

La nomina ufficiale di Pistorius come candidato del Bundestag è prevista per il 21 marzo 2025, secondo Stern. La sua candidatura è probabile che susciti dibattiti all'interno del partito, poiché influisce sulla composizione dell'SPD nel Bundestag.

"Stadt Hannover II": un successo dell'SPD

L'apprensione dell'SPD per le prossime elezioni del Bundestag è anche dovuta al nuovo sistema elettorale, che potrebbe impedire anche ai candidati di successo di entrare in parlamento se il loro partito vince più seggi diretti del risultato del secondo voto. Ciò potrebbe intensificare la concorrenza per posizioni desiderabili nelle liste degli stati federali, poiché ottenere un posto in cima alla lista statale minimizza il rischio di non entrare in parlamento se si perde come candidato diretto.

In Bassa Sassonia, numerosi membri del partito di spicco hanno cercato di ottenere buone posizioni nella lista statale per garantire il loro seggio parlamentare. La posizione è anche un'indicazione dell'autorità all'interno dell'associazione statale. Sarà interessante vedere dove finirà Pistorius. Alle elezioni federali del 2021, Hubertus Heil (Ministro del Lavoro) ha guidato la lista della Bassa Sassonia, seguito da membri influenti come Matthias Miersch (Vicefrazione, 3º posto) e Lars Klingbeil (Co-portavoce, 5º posto). Tutti e tre intendono candidarsi di nuovo e dovranno conciliare con Pistorius.

Il mandato diretto nel distretto elettorale che Pistorius sta ora corteggiando è stato vinto dal politico SPD Yasmin Fahimi nelle precedenti elezioni federali. Ha subsequently resigned her seat in May 2022 and will not be running again. Daniela De Ridder (electoral district of Middle Emstal) has moved up on the SPD state list to replace Fahimi. The electoral district is currently represented by one FDP (Knut Gerschau) and one Green (Sven-Christian Kindler) MP, both of whom entered parliament via their parties' state lists. The SPD candidacy for the electoral district was previously vacant.

Pistorius mira a un forte risultato nella prima votazione

Pistorius dovrebbe essere in grado di assicurarsi un seggio parlamentare grazie al suo forte risultato nella prima votazione. Un tale risultato rafforzerebbe anche la sua pretesa a un ruolo di leadership, in qualsiasi capacità.

Pistorius sta entrando in un territorio importante a Hannover II. Il collegio è stato vinto esclusivamente da candidati diretti dell'SPD dal 1949, compreso Kurt Schumacher, una leggenda del partito. Schumacher ha ricostruito l'SPD occidentale dopo la guerra, ha servito come leader del partito e della frazione e, come leader dell'opposizione, è stato uno dei più grandi oppositori del Cancelliere CDU Konrad Adenauer.

Friedrich Merz, in modo notevole, ha avviato il suo rilancio politico candidandosi a un seggio nel Bundestag. Poi è diventato leader del partito e della frazione. Ora sta cercando di sostituire Scholz.

La decisione dell'SPD di attendere la decisione di Pistorius è stata influenzata dal suo potenziale impatto sulla leadership del partito, data la sua menzione come possibile successore del Cancelliere Scholz. La candidatura di Pistorius per il collegio di Stadt Hannover II alle elezioni del Bundestag è significativa per l'SPD, poiché si tratta di un feudo dell'SPD con una alta probabilità di vittoria.

Leggi anche: