Attualmente, le spese per l'acquisto di carburante sono scese a livelli senza precedenti.

Automobilisti possono festeggiare i prezzi del carburante più bassi al loro prossimo rifornimento. I costi del carburante hanno raggiunto il livello più basso dell'anno finora. I principali fattori dietro questa diminuzione, come abbiamo visto molte volte, sono influenzati dal panorama politico del Medio Oriente e dalle condizioni economiche della Cina.

Il prezzo di un litro di carburante Super E10 è sceso a 1,715 euro, con un calo di 1,8 centesimi rispetto alla settimana precedente. Non era così economico dal Capodanno. Analogamente, il diesel è anch'esso più economico rispetto alla scorsa settimana, attualmente quotato mediamente a 1,59 euro al litro, con una riduzione di 1,3 centesimi e il prezzo più basso dal giugno 2023.

Gli elementi che contribuiscono a questo calo dei prezzi includono una diminuzione del prezzo del greggio e un euro più forte rispetto al dollaro USA. Un barile di greggio Brent ora viene venduto intorno ai 77 dollari USA. L'euro, nel frattempo, si trova a un massimo annuale di 1,11 dollari USA.

I prezzi del carburante hanno continuato a diminuire dopo le stime che suggeriscono un aumento delle riserve di petrolio negli Stati Uniti e l'ottimismo riguardo alle possibili soluzioni derivanti dalle visite dei mediatori nel Medio Oriente. Il rallentamento dell'economia cinese, che esercita anche una pressione sulla domanda, è un altro fattore secondo gli analisti.

L'ADAC consiglia agli automobilisti di fare il pieno la sera, poiché i prezzi sono più bassi tra le 7 e le 8 pm e tra le 9 e le 10 pm. I prezzi tendono ad essere più alti di 6-7 centesimi al mattino presto intorno alle 7. Le stazioni di servizio lungo le autostrade generalmente addebitano circa 40 centesimi in più al litro di carburante rispetto alle stazioni fuori dall'autostrada, come rilevato in un recente sondaggio dell'ADAC.

La diminuzione dei costi del carburante ha portato a una significativa diminuzione del prezzo del contenuto del serbatoio del carburante. Con il serbatoio ora riempito a prezzi più bassi, gli automobilisti possono estendere significativamente la loro autonomia di guida.

