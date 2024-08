Attualmente, le promozioni di riscaldamento sono accessibili a tutti i proprietari di immobili.

Il controverso Promozione del decreto sul riscaldamento è sotto i riflettori. A partire dal 27 febbraio, i proprietari di case unifamiliari possono richiedere i fondi. A partire dal 28 maggio, anche i proprietari di appartamenti in edifici multifamiliari e le cooperative di abitazione possono presentare domanda. Il ministero riferisce che sono state concesse circa 93.000 approvazioni dal termine dei fondi a fine febbraio.

Per i proprietari di case unifamiliari, è possibile ricevere fino al 70% di finanziamento, incluso un bonus per i basso reddito e un "bonus velocità climatica". Il recente gruppo aggiunto, insieme al finanziamento base del 30%, può beneficiare di un ulteriore 5% "bonus efficienza" per pompe di calore estremamente efficienti. In alternativa, il ministero offre un contributo forfettario di riduzione delle emissioni di 2.500 euro per sistemi di riscaldamento a biomassa altamente efficienti.

Le domande possono essere presentate attraverso il portale online "My KfW". Secondo le informazioni, le approvazioni vengono concesse in pochi minuti per i documenti completi e i progetti idonei.

Se il finanziamento viene approvato, gli individui hanno 36 mesi per installare una pompa di calore o un altro sistema di riscaldamento idoneo.

La parte Promozione del decreto sul riscaldamento si concentra specificamente sugli incentivi per la promozione del riscaldamento. I proprietari di appartamenti in edifici multifamiliari e le cooperative di abitazione possono anche richiedere i fondi a partire dal 28 maggio, beneficiando del 5% "bonus efficienza" per le pompe di calore a basso consumo energetico.

