Attualmente le battaglie sono al loro apice intorno a Kurachove, secondo Sharma.

11:12 Attacchi di Droni Causano Danni nella Regione del Mar Nero di Odessa

Stanno emergendo informazioni sull'attacco su larga scala con droni avvenuto la scorsa notte: l'aeronautica ucraina ha dichiarato che la Russia ha lanciato un totale di 76 droni da combattimento, di cui 72 sono stati abbattuti. L'aeronautica non rivela le conseguenze dell'attacco, ma il governatore della regione del Mar Nero di Odessa riferisce danni ingenti. Ha menzionato che alcune strutture in periferia di un sobborgo di Odessa sono state danneggiate a causa dei detriti dei droni. Nella distretto di Ismajil, dove l'Ucraina trasporta alcune delle sue granaglie, sono state prese di mira le strutture dei magazzini. I detriti sono caduti a Kiev, come riferito dal governo. Una società municipale è stata colpita, ma non è scoppiato alcun incendio.

10:31 Stoltenberg sulla Riunione Pre-Bellica: i Russi Hanno Distorto il Territorio della NATO

Il segretario generale uscente della NATO Jens Stoltenberg, in un'intervista con "Frankfurter Allgemeine Zeitung", parla degli ultimi sforzi diplomatici per scoraggiare la Russia dall'invadere l'Ucraina prima che il conflitto iniziasse a febbraio 2022. L'ultima riunione del Consiglio NATO-Russia, che Stoltenberg ha guidato, si è svolta a gennaio. I russi hanno richiesto il ritiro di tutte le truppe NATO dalla parte orientale dell'alleanza, che è stato considerato "totalmente inaccettabile", ma Stoltenberg ha sostenuto il dialogo e così si sono riuniti ancora una volta. I vice ministri degli esteri e della difesa russi hanno affermato durante la riunione che non c'erano piani di guerra e che il loro paese era minacciato dall'Ucraina. Hanno presentato mappe per mostrare la Russia circondata dalla NATO, ma anche queste mappe contenevano inesattezze. Stoltenberg non sa se questo è stato a causa di una scarsa preparazione o intenzionale. Ripensando a quanto successo, esprime rammarico per il fatto che la NATO e i suoi alleati non abbiano fatto di più per rafforzare militarmente l'Ucraina in precedenza. "Se l'Ucraina fosse stata militarmente più forte, la soglia per l'attacco della Russia sarebbe stata più alta. Se sarebbe stata abbastanza alta è impossibile dirlo."

10:03 Wiegold sull'Accordo: "La Lituania Vede la Brigata Tedesca come Sostegno"

La Germania e la Lituania firmano un accordo: garantisce che una brigata tedesca pronta al combattimento sarà stanziata nello stato NATO del Baltico. L'esperto militare Thomas Wiegold discute i motivi e le implicazioni dell'accordo in un'intervista con ntv.

09:28 Kim per Rafforzare la Collaborazione con Mosca

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha promesso di migliorare la cooperazione con la Russia, come riferito dai media di stato nordcoreani. Dopo i colloqui tra Kim e il capo del Consiglio di sicurezza russo Sergei Shoigu in Corea del Nord, i media di stato nordcoreani hanno riferito che c'è stato uno scambio approfondito sulla "profondità del dialogo strategico tra i due paesi e il rafforzamento della cooperazione per difendere i loro interessi di sicurezza reciproci", nonché sulla situazione regionale e internazionale. Tuttavia, Pyongyang respinge le accuse dell'Ucraina, degli Stati Uniti e della Corea del Sud secondo cui fornisce armi e missili alla Russia per la guerra in Ucraina, definendole "assurde".

08:59 Armi Potenti per l'Ucraina? Starmer e Biden ne Discuteranno di Nuovo all'Assemblea Generale dell-ONU

Sono probabili discussioni su se l'Ucraina dovrebbe essere autorizzata ad utilizzare potenti armi occidentali contro i bersagli in Russia. Il primo ministro britannico Starmer lo ha annunciato dopo un incontro con il presidente degli Stati Uniti Biden, durante il quale hanno rimandato una decisione sulla questione. Biden e Starmer discuteranno di questo argomento all'Assemblea Generale dell'ONU a New York la prossima settimana "con un gruppo più ampio di persone", ha detto Starmer. I media britannici suggeriscono che Biden, che teme un conflitto nucleare, è disposto a consentire all'Ucraina di utilizzare i razzi britannici e francesi con la tecnologia USA - ma non i razzi USA.

08:23 Zelensky sul Presunto Piano di Trump: "Le Dichiarazioni della Campagna sono Dichiarazioni della Campagna"

Il candidato presidenziale repubblicano degli Stati Uniti Donald Trump ha ripetutamente affermato che potrebbe porre fine al conflitto ucraino in un solo giorno, ma non ha mai presentato un piano. In un'intervista a CNN, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky viene chiesto della sua interpretazione delle dichiarazioni di Trump. "Non posso comprenderlo oggi perché non conosco i dettagli che intende", risponde Zelensky nell'intervista che verrà trasmessa domenica. La sua posizione è che c'è una campagna elettorale negli Stati Uniti in corso. "E le dichiarazioni della campagna sono dichiarazioni della campagna", continua. "A volte non sono molto realistiche". Tuttavia, Zelensky dice anche di aver parlato con Trump due mesi fa. Durante quella chiamata, Trump ha promesso il sostegno all'Ucraina, dice Zelensky, aggiungendo che è stata una buona conversazione.

07:27 ISW: la Russia Ha Bisogno di Altri Soldati a Kursk per Espellere gli Ucraini

La Russia continua i suoi contrattacchi nella regione di Kursk, ma l'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW) non vede ancora un'operazione su larga scala per espellere completamente gli ucraini da Kursk. L'ISW, con sede a Washington, afferma che finora le autorità russe hanno utilizzato principalmente coscritti poco addestrati e attrezzati, insieme a componenti più piccole delle forze armate regolari russe e altre forze di sicurezza nella regione di frontiera. Una valutazione del think tank afferma: "Un'operazione russa per riprendere il territorio catturato dalle forze ucraine nell'Oblast' di Kursk richiederà probabilmente più personale e materiali di quanto la Russia abbia già mobilitato nella zona - soprattutto se la maggior parte delle unità già deployate manca di esperienza di combattimento".

Secondo l'esercito ucraino, la Russia ha bombardato l'Ucraina con droni Shahed per tutta la notte. L'aeronautica ucraina ha riferito che la Russia ha lanciato diversi gruppi di droni d'attacco. Di conseguenza, sono state emesse allerte aeree in quasi tutte le regioni del paese. Ad esempio, la regione di Odessa è stata colpita, con la marina che riferisce di aver abbattuto con successo nove droni lì. Successivamente, sono state segnalate esplosioni nella città di Odessa, secondo il sindaco. Al momento non sono state segnalate vittime.

06:13 Mützenich Proposta un'Iniziativa Internazionale per la Pace

Il presidente del gruppo SPD al Bundestag, Rolf Mützenich, ha proposto un'iniziativa internazionale per la pace.

05:41 UE Valuta Nuove Strategie per l'Estensione delle Sanzioni

I diplomatici dell'UE affermano che la Commissione UE sta valutando tre diverse approcci per l'estensione futura delle sanzioni contro la Russia. Il congelamento dei beni della banca centrale russa, che gioca un ruolo cruciale nell'assegnazione di un prestito di $50 miliardi dal G7 ai paesi, è stato in vigore sin dall'invasione russa dell'Ucraina.

03:40 Detriti di Drone Caduti su Edificio di Kyiv

Il sindaco di Kyiv, Vitali Klitschko, ha segnalato via Telegram che i detriti di un drone sono caduti su un edificio della città nel distretto di Obolon, a nord del centro città. I servizi di emergenza erano in viaggio per il luogo, secondo la dichiarazione di Klitschko. In precedenza, durante la giornata, Klitschko aveva annunciato che le unità di difesa aerea erano attive nella zona della capitale.

01:35 Kim Jong Un Esprime Sostegno per la Cooperazione con Shoigu

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha promesso al segretario del Consiglio di Sicurezza russo, Sergei Shoigu, una collaborazione più stretta. Durante la recente visita di Shoigu a Pyongyang, i due leader hanno apparentemente avuto una discussione dettagliata, che ha portato a un accordo soddisfacente per entrambe le parti riguardo alle questioni relative alla "cooperazione di sicurezza" migliorata. Shoigu, che era ancora il ministro della difesa russo al momento dell'incontro, aveva inizialmente cercato di rafforzare i rapporti tra la Corea del Nord e la Russia attraverso una visita a Pyongyang nel luglio dell'anno precedente.

23:36 Zelensky Programma di Presentare "Piano di Vittoria" a Biden in Settembre

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha programmato un incontro per settembre con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Durante la sua apparizione a Kyiv, Zelensky ha annunciato che presenterà un "Piano di Vittoria" durante l'incontro. Il piano comprende una serie di decisioni interconnesse progettate per fornire all'Ucraina la potenza militare necessaria per indirizzare il conflitto verso la pace. Anche se le guerre di conquista possono essere portate a conclusione attraverso la forza o la diplomazia, Zelensky ha sottolineato che l'indipendenza reale dell'Ucraina dipende dal sostegno degli Stati Uniti per una posizione forte.

22:59 Russia Cambia Direzione dell'Attacco a Sud

I combattimenti continuano nell'est del paese, secondo l'esercito ucraino. Ci sono state 115 azioni, come riportato dallo Stato Maggiore di Kyiv nel loro aggiornamento serale. I combattimenti più intensi si stavano svolgendo nella direzione di Kurakhove, mentre il nemico rimaneva attivo nella direzione di Lyman e Pokrovsk. Kurakhove è un piccolo paese situato a sud di Pokrovsk. Per un certo periodo, Pokrovsk è stata considerata la direzione principale dell'attacco delle truppe russe. Tuttavia, i russi sono stati recentemente in grado di ottenere solo limitati guadagni territoriali in questa area. Invece, hanno spostato l'asse dell'attacco a sud per catturare la città mineraria di Hirnyk, situata vicino a Kurakhove.

22:18 Zelensky: Avanzata a Kursk ha Portato il Desiderato Sollievo

L'avanzata ucraina nella regione russa di Kursk sta apparentemente portando i risultati desiderati, secondo il presidente Volodymyr Zelensky. Nella regione di Charkiv, il nemico è stato respinto, e nel Donetsk, l'offensiva russa si è rallentata. La Russia non ha ancora ottenuto alcun significativo guadagno nel suo contrattacco a Kursk. I dubbi precedenti riguardo al dispiegamento di più grandi formazioni di truppe russe da Donetsk e altre regioni a Kursk sono stati dissipati. La Russia afferma di aver ripreso dieci villaggi occupati.

9:30 PM Russia Utilizza Più di 8000 Droni Iraniani Contro l'Ucraina

Come riportato dal governo di Kyiv, la Russia ha lanciato circa 8060 droni iraniani Shahed contro l'Ucraina sin dall'inizio del conflitto. Finora, né la Russia né l'Iran hanno rilasciato dichiarazioni in merito. Era nell'autunno del 2022 quando l'Ucraina ha accusato per la prima volta il governo iraniano di fornire questi droni suicidi.

8:43 PM USA Evita di Parlar di Armi a Lungo Raggio per l'Ucraina

A Washington, c'è speculazione su possibili annunci riguardanti l'approvazione di armi a lungo raggio per l'Ucraina durante un incontro tra il primo ministro britannico Keir Starmer e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Secondo fonti de The Guardian, il Regno Unito ha concesso all'Ucraina il permesso di utilizzare i missili Storm-Shadow. Tuttavia, l'incontro tra questi due alleati è previsto per evitare di discutere questo argomento, come suggerito nel rapporto. "Non mi aspetto un annuncio oggi riguardo all'utilizzo di armi a lungo raggio all'interno della Russia - almeno non dagli Stati Uniti", dice John Kirby, direttore delle comunicazioni del Consiglio di Sicurezza Nazionale. Egli menziona che sono ancora in corso discussioni con il Regno Unito, la Francia e altri alleati riguardo alle capacità che verranno fornite all'Ucraina. Egli si astiene anche dal fornire una risposta chiara quando gli viene chiesto di eventuali cambiamenti nella politica degli Stati Uniti. "Non entrerò in una discussione ipotetica su ciò che potremmo o non potremmo dichiarare in un momento specifico."

