- Attualmente, la sua prospettiva sulla prima pagina di "Playboy" si è evoluta.

Con un dettagliato post su Instagram, Drew Barrymore (49) ha discusso apertamente con i suoi follower sui social media dei progressi digitali, degli smartphone e del loro impatto sui suoi figli. Paragonando la sua adolescenza e la sua giovane età adulta, ha raccontato alcune "strane" esperienze nel contesto maturo.

"I ho assistito a innumerevoli festini sfrenati alle feste e persino nella mia residenza privata che mi hanno lasciato profondamente imbarazzata", ha ammesso Barrymore, figlia di una famiglia teatrale che ha guadagnato fama mondiale grazie al suo ruolo in "E.T. l'extra-terrestre" di Spielberg. "I bambini non dovrebbero essere esposti a questo tipo di contenuti". Anche lei non era estranea a questo stile di vita libertino. "Lo consideravo un'espressione artistica e ancora non lo condanno", ha aggiunto. Riflettendo sulla sua copertina di Playboy del 1995, ha dichiarato: "In quel momento, pensavo che la mia innocua espressione artistica all'interno delle pagine di Playboy, durante i miei vent'anni, sarebbe stata irrimediabilmente perduta a causa della sua natura cartacea. Non avevo idea che Internet fosse anche solo una possibilità. Non sapevo molte cose".

Evitare gli smartphone per i suoi figli

La sua infanzia insolita includeva anche la sua partenza da casa a 14 anni, che le ha dato l'impressione di essere autonoma. "Non c'era nessuno lì a guidarmi", ha annunciato Barrymore. "Mia madre è stata criticata per avermi lasciato libera. Ora, come madre, ho una grande compassione per lei".

I suoi pensieri sono continuati: "Da bambina, desideravo che qualcuno mi proibisse di fare certe cose e così desideravo ribellarmi. Non avevo limiti e alla fine 'no' è diventato una sfida per me. I bambini di oggi non dovrebbero essere esposti a così tanto come lo sono ora". Il suo obiettivo come genitore è proteggere le sue due figlie, Olive (12) e Frankie (10), "proprio come avrei voluto essere protetta e difesa quando avevo la loro età". Non aveva mai immaginato che i bambini si sarebbero trovati in una situazione simile, con un facile accesso alla tecnologia avanzata e ai social media. Ecco perché non è ancora pronta a consegnare gli smartphone alle sue figlie.

Inaspettatamente, le figlie di Barrymore, che sono familiari con Internet senza bisogno di uno smartphone, sono state informate della sua copertina di Playboy. Lo ha rivelato lei stessa nel suo show, come riportato da USA Today lo scorso febbraio. Olive ha utilizzato la copertina di Playboy della madre come argomento in una discussione sul top corto. "Mia figlia vuole indossare un top corto. Obietto e lei replica con 'Tu eri sulla copertina di Playboy'", ha rivelato Barrymore a Christina Aguilera (43) durante un'intervista.

"Questo territorio sconosciuto dell'esposizione digitale è qualcosa che voglio proteggere i miei figli da, dati i miei

Leggi anche: