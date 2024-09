Attualmente, il portafoglio delle domande di indennità per l'alloggio non è stato risolto.

A causa di un recente riordino delle regole sul beneficio abitativo, c'è stato un notevole aumento delle domande in tutto il paese, con tempi di elaborazione prolungati. Nonostante le ripetute richieste degli stati e degli enti locali per procedure snelle, si prevede che queste modifiche richiederanno almeno un altro anno. Durante un incontro dei ministri delle costruzioni a Passau, il Ministero federale dell'edilizia ha indicato che tali modifiche e semplificazioni sarebbero iniziate solo all'apertura del successivo periodo legislativo. Secondo il segretario di stato Rolf Bösinger, non avrebbe senso affrettare questi aggiornamenti durante il periodo legislativo esistente e dover ripetere il processo in seguito.

Il beneficio abitativo, noto anche come Wohngeld, è un aiuto finanziario concesso dallo stato ai cittadini a basso reddito per aiutare con le spese per l'affitto o i costi della proprietà. L'importo del beneficio e i criteri di ammissibilità sono basati sulla dimensione della famiglia, sul reddito e sul carico finanziario, con il governo federale e gli stati che contribuiscono equamente.

L'aumento delle domande

Le nuove regole introdotte all'inizio del 2023 hanno ampliato sia l'importo del beneficio abitativo che il numero di destinatari idonei, causando un notevole aumento delle domande e ritardi nei tempi di elaborazione in tutto il paese. Recentemente, diversi stati e comuni hanno espresso preoccupazione per lo stress sui loro organismi amministrativi.

Secondo Bösinger, c'è unità tra il governo federale e gli stati riguardo all'obiettivo e alle misure di semplificazione proposte, ma ci sono disaccordi sull tempistica: il governo federale preferisce valutare l'impatto delle modifiche nel 2024 prima di apportare qualsiasi cambiamento.

Attualmente, il presidente della conferenza dei ministri delle costruzioni, il ministro della Baviera Christian Bernreiter della CDU, ha espresso delusione per i ritardi, menzionando Monaco come esempio in cui il ritardo può superare i 12 mesi. La sua collega della CDU del Nord Reno-Westfalia, Ina Scharrenbach, ha accusato il governo federale di violare l'accordo, sostenendo che è dannoso per i richiedenti e i comuni. Tuttavia, il senatore di Amburgo per lo sviluppo urbano, Karen Pein della SPD, ha difeso il Ministero federale dell'edilizia guidato dalla SPD, sostenendo che hanno promesso di attuare semplificazioni e che i tempi di elaborazione delle domande per il beneficio abitativo non sono universalmente così lunghi come 12 mesi o più.

