"Attraverso l'utilizzo dell'IA, stiamo creando prestigiosi concorrenti tedeschi su scala globale"

Sta per scoppiare la bolla dell'IA? Questa domanda è sulla bocca di molti, soprattutto con gli ingenti investimenti nell'hardware dell'IA che suscitano preoccupazioni. Potrebbe l'entusiasmo per l'IA svanire nel prossimo futuro? Quali sono gli argomenti a favore e contro, e cosa rimane del futuro dell'IA? Nicole Büttner, un'esperta di IA rinomata nel paese, è la fondatrice e CEO di Merantix Momentum, un'azienda specializzata in IA. Aiuta startup, medie imprese e grandi conglomerati a generare valore sostenibile e a trasformare i modelli di business attraverso l'IA.

ntv.de: La paura che la bolla dell'IA scoppi in media e in borsa è legittima?

Nicole Büttner: Anche se potresti vedere segni di questo in borsa, i prezzi sono risaliti. È importante distinguere tra l'entusiasmo tecnologico, ciò che la tecnologia può e non può fare, e come il mercato risponde a esso. Gli investitori si stanno chiedendo perché non vedono un ritorno sull'investimento per molti dei prodotti IA tanto pubblicizzati. Ci sono somiglianze striking con la bolla delle dot-com alla fine degli anni '90. C'è stata una correzione del mercato, molte aziende non ce l'hanno fatta, ma è stato anche un processo di selezione, e molte di quelle aziende sono ora tra le più preziose al mondo. Nessuno potrebbe argomentare che Internet è stato sopravvalutato.**

È solo un problema finanziario? Il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha dichiarato in primavera: "Non mi importa se spendiamo 500 milioni, 5 miliardi o 50 miliardi di dollari all'anno. Non mi importa davvero". Come possono le aziende con meno risorse competere?

Dipende dall'industria. C'è il settore dei semiconduttori e dell'infrastruttura, in cui Nvidia domina. Poi ci sono aziende come OpenAI che offrono modelli grandi come ChatGPT. Sam Altman sembra credere che devi investire significativamente per vincere la partita. La sua idea è: comprerò una grande quota di mercato con un sacco di soldi. Se questa strategia funzionerà o meno remains to be seen. Vediamo anche aziende che sviluppano modelli efficaci con risorse finanziarie limitate. Ci sono modelli open source disponibili. Ci sono applicazioni direct-to-consumer o business costruite sull'infrastruttura e sui chip esistenti, in cui crediamo ancora come investitori. Offre un potenziale illimitato e è un campo in cui molte aziende, comprese quelle tedesche, possono diventare leader del mercato mondiale nei prossimi anni e decenni.**

Ti descrivi come un ottimista della tecnologia. Siamo troppo critici nei confronti dell'IA in Germania?

Rimango ottimista sull'IA perché credo che possa affrontare molti dei problemi che affrontiamo. Problemi come la carenza di competenze e l'istruzione possono essere notevolmente migliorati con l'IA, offrendo un'esperienza migliore per gli studenti, i cittadini e così via. Sono ottimista che l'IA ci condurrà a un'epoca migliore e ci aiuterà addirittura. È difficile per i tedeschi mettere da parte i loro occhiali da rischio. Ma per me sembra più gratificante partecipare attivamente al gioco e segnare un gol piuttosto che agire da arbitro. E sembra che stiamo assumendo il ruolo dell'arbitro non solo con le regolamentazioni con cui abbiamo a che fare.**

Ma l'IA ha bisogno di regolamentazione?

Sì, e è essenziale e appropriato. In modo tale, tuttavia, la nostra entusiastica per il nuovo e il nostro desiderio di un cambiamento di paradigma sono diminuiti. Non è necessariamente il caso negli Stati Uniti, dove vedono più opportunità nella tecnologia.**

Janna Linke ha parlato con Nicole Büttner. La discussione è stata editata per chiarezza e fluidità. La versione completa della conversazione può essere ascoltata sul podcast ntv "Startup - ora completamente onesto".

