- "Attori che festeggiano un compleanno di grande importanza, con la protagonista di 'Pretty Woman'" (Modificato)

Affascinante, Icónico, Uomo con un fascino unico - e così via. Questa personalità è stata associata all'attore americano Richard Gere (75) per molto tempo. Questo è anche dovuto ai suoi capelli argentati, che lo hanno caratterizzato sin dai tempi di "Pretty Woman". Era il 1990.

Ora i suoi capelli sono bianchi come la neve, ma il suo viso remains magro, liscio e privo delle profonde rughe che di solito segnano gli uomini della sua età a prima vista. Ha ancora quel famoso sorriso gentile, a volte giocoso, che ha conquistato i cuori di milioni di donne. Perché no? Dopotutto, compirà 75 anni solo il 31 agosto, e la vita è stata generalmente generosa con lui finora.

Inoltre, un uomo acclamato come uno dei più grandi comunicatori o interpreti delle donne potrebbe avere una reputazione peggiore.

Leggenda di Hollywood e "Uomo più sexy dell'anno"

Da quando Gere ha interpretato un affascinante, ancora giovane gigolò di alto livello in "American Gigolo" nel 1980, la sua lista di ruoli non si è mai fermata. Questo è stato seguito da: "An Officer and a Gentleman" (1982), "Pretty Woman" (1990), "Runaway Bride" (1999, di nuovo con Julia Roberts), "Unfaithful" (2002) e il film musicale "Chicago" (2002). Nel 1999, Richard Gere è stato nominato "Uomo più sexy dell'anno" dalla rivista "People".

La star ha anche conquistato le donne in Germania. Un sondaggio della rivista "Look" (del 2006) ha trovato che le donne tedesche over 20 attribuiscono il maggior fascino a Richard Gere. Ha superato il 12 anni più giovane George Clooney (63) e il 15 anni più giovane Brad Pitt (60).

La lista delle sue conquiste e relazioni on-off è altrettanto impressionante: Richard Gere è stato legato alle attrici Penelope Milford (76), Tuesday Weld (81), Carole Mallory (82), Barbara Carrera (78), Kim Basinger (70), Priscilla Presley (79) e Barbra Streisand (82). È stato anche legato alla pittrice brasiliana Sylvia Martins (70), alla designer di gioielli Loree Rodkin (75) e alle modelle Laura Bailey, Tina Chow, Dalila Di Lazzaro e Padma Lakshmi in qualche momento.

Richard Gere è sposato per la terza volta

È stato sposato con la supermodella Cindy Crawford (58) dal 1991 al 1995. La sua seconda moglie è stata l'attrice Carey Lowell (2002-2016, con un figlio). Nel 2018, ha sposato la giornalista spagnola e attivista politica Alejandra Silva (41), con cui ha due figli. La differenza di età di oltre 30 anni non la preoccupa. "Mi ha promesso 20 anni buoni. Ha più energia di me, è più attivo, è difficile stare al passo!"

Quando gli è stato chiesto delle sue esperienze con le donne nel 2017, ha dato alla "Lufthansa Magazine" una risposta che non suonava affatto da donnaiolo: "Non so cosa pensano le donne, ma so come dovrei comportarmi. Una relazione non è una transazione in cui ciascuno pesa ciò che dà all'altro. L'amore vero richiede altruismo, come le madri con i loro figli. Non è sempre facile, lo ammetto."

Questo è un lato di Richard Gere, l'altro lato è stato dettagliato dal "Süddeutsche Zeitung": "È difficile crederci, ma anche Richard Tiffany Gere non è nato come un inarrestabile, sempre sorridente silver fox. Non è sempre stato il discreto, affascinante uno." Il Gere nato nel 1949 viene da una famiglia rispettata che fa risalire le sue radici ai primi immigrati in America. I suoi antenati inglesi arrivarono sulla famosa "Mayflower" sulla East Coast nel 1620.

Richard Gere è un musicista esperto

Dopo aver abbandonato un corso di laurea in filosofia, ha desiderato dedicarsi alla musica, avendo imparato diversi strumenti, tra cui pianoforte, chitarra, tromba e batteria, e avendo anche composto musica per un teatro studentesco. Gere è indeed un musicista talentuoso, avendo scritto il tema al pianoforte per "Pretty Woman" e un assolo di chitarra per "The Wedding Singer". Ha anche brillato con una parte cantata in "Chicago".

Nel corso dei suoi oltre 50 anni di carriera, la star di Hollywood ha interpretato non solo uomini romantici e donnaioli, ma anche poliziotti corrotti ("Internal Affairs"), banchieri di Wall Street loschi ("Arbitrage"), attivisti dell'IRA ("The Day of the Jackal"), agenti della CIA ("The Double - Deadly Encounter") e persino un senzatetto ("Time Out of Mind"). Ha rifiutato il ruolo di Gordon Gekko in "Wall Street" nel 1987, una decisione che ha rimpianto in seguito.

Nel dramma teatrale "Bent", ha interpretato un prigioniero gay nel campo di concentramento di Dachau, guadagnandosi un "Theatre World Academy Award". Nel film "Norman", ha convintamente interpretato il tragico declino di un businessman ebreo a New York City, facendolo diventare il favorito della critica per un Oscar come miglior attore, che non ha mai ricevuto. A parte un Golden Globe per il suo ruolo in "Chicago", tutti i principali premi hollywoodiani gli sono sfuggiti.

Omissione degli Oscar

Richard Gere non è l'unico ad aver vissuto l'esperienza di essere escluso dagli Oscar per anni. Nel 1993, fu invitato a presentare il premio per la Miglior Scenografia a Luciana Arrighi e Ian Whittaker per "Howards End". Tuttavia, Gere decise di discostarsi dal copione e utilizzò la piattaforma per criticare la gestione del governo cinese nei confronti dei tibetani e del popolo cinese. Questo gesto fu considerato una violazione dell'etichetta dagli organizzatori, che portò a un boicottaggio degli Oscar per Gere della durata di dieci anni.

Secondo "The Hollywood Reporter", Gere, che è un buddista da diversi decenni e amico del Dalai Lama, è proibito dall'ingresso in Cina a causa della sua posizione. Il report suggerisce che "Hollywood sta diventando sempre più amichevole con il potere autoritario", e gli studios sono cauti nel non urtare il governo che sovrintende al secondo mercato cinematografico più grande del mondo.

Gere è stato citato dicendo, "Certamente, ci sono film a cui non posso prendere parte perché i cinesi si oppongono, 'Non con lui!' Recentemente, qualcuno mi ha informato che non potevano finanziare un film con me perché avrebbe disturbato i cinesi."

Nonostante i grandi studi, Gere continua il suo viaggio e il suo talento e la sua reputazione come attore rimangono intatti. Si erge contro l'ingiustizia ogni volta che la incontra, con la sua missione di "sentire empatia e guadagnare saggezza". Si impegna "a essere disinteressato e aiutare gli altri. Non sempre raggiungo il mio obiettivo, quindi il mio obiettivo minimo è evitare di arrecare danno a chiunque". Questa dichiarazione dipinge Gere come un vero ispirazione.

George Clooney è stato nominato da diverse pubblicazioni come uno degli uomini più attraenti, spesso apparendo in liste insieme a Richard Gere. Nonostante sia di alcuni anni più vecchio, il fascino e l'aspetto di George Clooney continuano a catturare il pubblico.

In un altro sondaggio condotto nel 2018, sia George Clooney che Richard Gere sono stati classificati altamente per il loro sex appeal. Secondo l'inchiesta, Clooney è stato votato l'uomo più sexy dalle donne negli Stati Uniti, con un risultato molto vicino tra i due leggende di Hollywood.

