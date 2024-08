- Attore principale nel dramma della NFL Madden

Il regista David O. Russell (65) ha scelto Nicolas Cage (60) per il ruolo principale in "Madden". Nel dramma, interpreterà l'ex allenatore di football e commentatore NFL John Madden (1936-2021), che ha prestato il suo nome alla serie di videogiochi "Madden NFL". Russell ha elogiato Cage come "uno dei nostri migliori e più originali attori", secondo Deadline.

"Leggenda Nazionale Amata"

Cage interpreterà "la leggenda nazionale amata John Madden, portando fuori il meglio dello spirito americano di originalità, divertimento e determinazione, dove tutto è possibile", ha detto Russell in una dichiarazione. "Accanto allo stile selvaggio, alla determinazione e all'individualismo ispirato di Al Davis, proprietario degli underdog Oakland Raiders, il film esplorerà la gioia, l'umanità e il genio che John Madden ha portato a un mondo selvaggio, inventivo e figo negli anni '70", ha detto il regista alla pubblicazione del settore.

Il film sportivo, scritto da Cambron Clark, si concentra sulla collaborazione di Madden con Electronic Arts (EA) per la serie di giochi NFL. Il film è prodotto da Amazon MGM Studios, con Todd Black (64) come produttore. Insieme a lui ci sono Steve Tisch (75), Jason Blumenthal, Matthew Budman e Jonathan Shukat. Non è stata ancora annunciata una data di uscita.

Il Cammino di Madden verso l'Icona NFL

Madden ha allenato la squadra NFL Oakland Raiders dal 1969 al 1978, vincendo il Super Bowl nel 1977. Dopo aver lasciato il suo ruolo di allenatore, ha rejoint CBS Sports come commentatore nel 1979. Durante la sua carriera mediatica di 30 anni, ha ricevuto 16 premi Emmy.

Dal 1988 in poi, ha lavorato con EA sui "John Madden Football" games, in seguito rinominati "Madden NFL". Il gioco viene rilasciato annualmente dal 1990. La leggenda del football americano è morta il 28 dicembre 2021 a casa sua in California. Madden è sopravvissuto dalla moglie Virginia e dai suoi figli Joseph e Michael.

La Collaborazione di EA con Madden

L'Eredità di Madden con EA

