- Atto di carità improvvisato a Pompei: Madonna completa inaspettatamente l'iniziativa giovanile

Scandalo a Pompeii: la dichiarazione di beneficenza di Madonna: La pop star americana icona Madonna ha fatto una visita al sito archeologico della città antica, sepolta nella parte meridionale dell'Italia, per il suo 66° compleanno. Durante la sua visita del venerdì sera, Madonna ha dichiarato inaspettatamente che avrebbe coperto le spese per un progetto teatrale di un anno per i giovani e i bambini della zona, come riferito dal parco archeologico. Il budget annuale del progetto è stato stabilito in 250.000 euro.

Al suo arrivo, Madonna è stata accompagnata nella città, che è stata sepolta dall'eruzione catastrofica del Vesuvio nel 79 d.C., dal direttore tedesco del sito archeologico, Gabriel Zuchtriegel. Ha poi incontrato il team "Sogno di Volare" (che significa "Sogno di Volare" in inglese), che ha eseguito un'opera teatrale classica all'interno del Teatro Grande di Pompeii.

Progetto per i giovani

"Sogno di Volare" è finanziato dal parco archeologico per incoraggiare la partecipazione locale alla scena culturale del sito UNESCO. Il suo obiettivo principale è quello di identificare, sostenere e rafforzare i giovani della zona circostante di Pompeii, nella regione campana del sud Italia. L'area continua a lottare con i tassi di abbandono scolastico, la disoccupazione giovanile e l'emigrazione.

L'avventura italiana di Madonna si è estesa per più di una settimana. In precedenza, aveva soggiornato nella Riviera italiana di Portofino, come ospite dei designer Domenico Dolce e Stefano Gabbana (Dolce & Gabbana). Si sono diffuse voci su un evento lussuoso a Pompeii, che si è poi rivelato essere una visita privata. Madonna, le cui radici risalgono all'Abruzzo e l'hanno portata a trasferirsi negli Stati Uniti, ha visitato l'Italia per le vacanze più volte.

