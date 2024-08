- ATTO DEPRAVED: individuo di 46 anni accusato di aver ucciso il coniuge

Dopo un attacco letale che ha coinvolto un arco e un coltello, un uomo di 46 anni è stato condannato all'ergastolo dal tribunale regionale di Zwickau per omicidio. Secondo il giudice Jörg Burmeister, il crimine è stato commesso al suo livello più vile, come stabilito nella sentenza. Guidato dall'incapacità di recuperare il suo amore, ha cercato di cancellare sua moglie dopo la loro separazione e rivendicare la sua esistenza anche nella morte. Ha orchestrato una rappresentazione di lei sulla sua lapide ornata con un "anello da schiava" intorno al collo.

La coppia ha apparentemente vissuto una dinamica romantica caratterizzata da BDSM - un termine generale che comprende le predilezioni sessuali che corrispondono a dominance, submission e sadomasochismo. La donna ha alla fine lasciato l'uomo. Al suo ritorno all'appartamento di Plauen alla fine di luglio 2023 per prendersi cura dei gatti, l'uomo tedesco ora di 46 anni l'aspettava armato di un arco carico. Al rilascio, il dardo dell'arco si è conficcato nella sua guancia, incastrato nel suo palato. Poi l'ha attaccata ripetutamente con un coltello nel collo, portando alla sua morte prematura, secondo la sentenza. Aveva solo 37 anni. Il giudice Burmeister ha caratterizzato l'atto come un crimine codardo motivato da bassi desideri.

Gli argomenti presentati dall'accusa e dalla difesa sono stati protetti dalla pubblica conoscenza a causa della testimonianza di un minore. Tuttavia, il tribunale ha valutato le alternative tra omicidio colposo e omicidio, ha rivelato Burmeister. Il convenuto ha ammesso il fatto ma ha fornito resoconti diversi. Ha sostenuto che il dardo dell'arco è stato scaricato accidentalmente durante un conflitto con la donna. Tuttavia, i giudici hanno espresso scetticismo su questa affermazione. Il tribunale ha fatto riferimento a un promemoria digitale che dettagliava i piani deliberati per un omicidio con arco e coltello.

Assistenza finanziaria per la figlia della vittima

La figlia tredicenne della vittima ha ricevuto €25.000 in benefici per i superstiti, che l'uomo incarcerato è tenuto a pagare. Burmeister ha spiegato che i fondi mirano a mitigare i repercussioni emotive derivanti dalla violenza. La ragazza non solo ha subito la perdita della madre, ma lotta anche con i sentimenti di colpa, credendo di non essere stata in grado di proteggere sua madre. Inoltre, il risarcimento serve a trasmettere, "Non sei responsabile della morte di tua madre", come ha descritto il giudice Burmeister.

Despite the characterization of such acts of violence towards women as 'femicides', the court did not utilize this term. The verdict is yet to be finalized. The prosecution expressed significant satisfaction with the court's decision. The defense has one week to file an appeal.

