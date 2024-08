"Atto crudele di atrocità di guerra" - L'Ucraina condanna "l'assalto intenzionale" a un hotel di Kramatorsk

13:14 Attacchi Russi a Sumy: La Polizia Rapporta 4 Morti e 13 FeritiIl'esercito russo ha effettuato 261 attacchi nella regione ucraina di Sumy ieri, secondo i registri della polizia locale. Purtroppo, almeno quattro persone hanno perso la vita e altre 13 sono rimaste ferite durante questi attacchi nel nord. Come riportato dal quotidiano ucraino "Pravda Ukraina", gli attacchi hanno causato danni a sei blocchi residenziali, 26 case, un istituto educativo, edifici annessi, autovetture, una pipeline del gas e negozi. Inoltre, un'area di due ettari di erba secca è andata a fuoco a causa degli attacchi.

12:42 Zelensky Deride Putin: "Vecchio Stanco dalla Piazza Rossa"In occasione del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non solo ha mostrato il drone ucraino Palyanitsia recentemente sviluppato, ma ha anche deriso il leader russo Vladimir Putin in un discorso video. Zelensky ha definito Putin un "vecchio stanco dalla Piazza Rossa" a causa della sua retorica nucleare. L'71enne, ha detto, "è un vecchio stanco dalla Piazza Rossa che minaccia costantemente tutti con il pulsante rosso. Non ci dirà le sue linee rosse."

12:14 Ministero dell'Energia: Più di 500 Insediamenti Ucraini Ancora Senza Energia Dopo gli AttacchiIl Ministero dell'Energia ucraino, attraverso l'agenzia di stampa statale Ukrinform, ha riferito che 524 insediamenti sono ancora senza energia dopo gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche dell'Ucraina. Nonostante le difficili condizioni energetiche, non sono state imposte restrizioni ai consumatori. Gli sforzi dei tecnici hanno già ripristinato l'energia per più di 7.200 persone. Il ministero esorta i cittadini a risparmiare energia elettrica e ad utilizzarla responsabilmente, in particolare durante le serate. A causa dei danni estesi causati dagli attacchi delle truppe russe, il sistema energetico rimane altamente suscettibile a interruzioni.

11:38 Ucraina: 160 Incontri con le Truppe Russe al Fronte in un GiornoLa parte ucraina ha registrato 160 casi di combattimento al fronte ieri. I combattimenti si sono svolti in dieci settori, con la situazione più volatile nella direzione di Pokrovsk, come riportato dallo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine in un aggiornamento mattutino. Le truppe russe hanno lanciato cinque attacchi con 15 missili e 95 attacchi con 127 bombe guidate aeree su posizioni ucraine, nonché su città e villaggi.

10:57 Persona Non Identificata Scomparsa Dopo l'Attacco all'Hotel - Ricerche in Corso a KramatorskLe forze russe, secondo i resoconti ucraini, hanno bombardato un hotel nella città ucraina orientale di Kramatorsk durante la notte, causando una persona scomparsa e due feriti. Una dichiarazione dell'agenzia di stampa ha riferito che una squadra di sei persone della Reuters era presente all'Hotel Sapphire quando è avvenuto l'attacco. L'edificio sembra essere stato colpito da un razzo durante l'incidente. "Uno dei membri del nostro team è ancora disperso, due altri sono stati portati in ospedale per le cure", ha dichiarato. Stanno collaborando con le autorità a Kramatorsk. Il governatore della regione di Donetsk ha scritto su Telegram che "i russi hanno attaccato Kramatorsk". Due giornalisti hanno riportato ferite, uno è rimasto intrappolato sotto le macerie. "Le autorità, la polizia e i servizi di soccorso sono sulla scena. Sono in corso operazioni di rimozione dei detriti e di soccorso." Il Ministero della Difesa russo non ha risposto prontamente a una richiesta di commento. "Le forze russe hanno attaccato la città di Kramatorsk, probabilmente utilizzando un missile Iskander-M", ha dichiarato un comunicato del procuratore generale ucraino, che ha avviato un "indagine preliminare" sull'attacco. Secondo loro, il missile ha colpito alle 22:35 ora locale del giorno precedente.

Aggiornamento alle 13:30: Il numero di giornalisti della Reuters feriti è stato rivisto a quattro. Lo ha annunciato il capo dell'amministrazione militare regionale di Donetsk, Wadym Filaschkin, via Telegram.

10:44 Capo della Difesa Aerea: Oltre l'80% dei Droni Shahed Russi Intercettati e Distrutti ieri SeraLe forze di difesa aerea ucraine hanno fatto un lavoro impressionante ieri sera: otto su nove droni Shahed russi sono stati intercettati e distrutti dalle forze di difesa aerea ucraine. Lo ha riferito l'agenzia di stampa statale Ukrinform citando il comandante dell'aeronautica, Mykola Oleschuk. Secondo lui, non solo sono stati intercettati quasi tutti i droni kamikaze, ma anche la maggior parte dei razzi che hanno sparato è stata abbattuta.

10:20 Ucraina: Hotel a Kramatorsk Attaccato - Diversi Giornalisti Occidentali FeritiDurante la notte, un attacco russo ha colpito un hotel nella città ucraina orientale di Kramatorsk, ferendo diversi giornalisti occidentali, secondo i resoconti ufficiali. Un hotel è stato colpito, due persone sono state rescued con ferite e una persona rimane intrappolata sotto le macerie, ha scritto il governatore ucraino della regione di Donetsk, Wadym Filaschkin, su Telegram. "Tutti e tre i vittime sono giornalisti, residenti in Ucraina, negli Stati Uniti e nel Regno Unito." L'attacco è stato confermato nei blog filo-russi. Secondo loro, Kramatorsk è stata bombardata con pesanti bombe plananti del tipo FAB-1500. Tuttavia, si riferisce che un'impresa meccanica e diverse strutture militari sono state colpite dall'attacco.

09:29 "250 Bersagli alla Portata" per l'Ucraina: ISW Consiglia l'Utilizzo Aperto di Missili a Lungo Raggio

L'istituto di ricerca con sede negli Stati Uniti, l'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW), incoraggia l'uso non limitato di armi a lungo raggio sul territorio russo da parte dell'Ucraina. Nonostante il ripiegamento delle forze aeree in basi più profonde, numerosi obiettivi militari rimangono alla portata dei missili ATACMS degli Stati Uniti, che l'Ucraina attualmente possiede ma non può utilizzare contro il territorio russo a causa delle restrizioni degli Stati Uniti. L'ISW stima che almeno 250 siti militari e paramilitari in Russia cadono nella portata dei missili ATACMS forniti all'Ucraina dagli Stati Uniti. Tuttavia, solo i lanciarazzi HIMARS e i razzi GLMRS sono attualmente autorizzati per l'uso. L'ISW sottolinea che questa limitazione consente all'Ucraina di attaccare un massimo di 20 dei 250 bersagli.

09:06 Kiev: 1190 Soldati Russi "Neutralizzati" in un Giorno

L'esercito russo ha subito pesanti perdite, secondo i resoconti ufficiali ucraini. Più di 1190 soldati russi sono stati uccisi o messi fuori combattimento durante un solo giorno. Dal'inizio del conflitto a febbraio 2022, circa 607.680 soldati russi sono stati segnalati come uccisi o disabili, secondo il ministero della Difesa ucraino. Il ministero ha confermato che la Russia ha perso altri cinque carri armati (conto totale dal'inizio dell'invasione: 8.547) e l'Ucraina ha reso inoperosi più di 16.600 veicoli corazzati e quasi 14.000 droni che non appartengono più all'esercito russo. Questi numeri non sono verificabili. La Russia è rimasta silente sulle proprie perdite in Ucraina.

08:39 Aviazione Ucraina: la Maggior Parte dei Missili e Droni Russi Abbattuti la Notte Scorsa

L'Ucraina sostiene che la Russia ha lanciato missili e droni contro le parti settentrionali e orientali del paese la notte scorsa. "La maggior parte dei missili ha mancato i suoi obiettivi", ha riferito l'aviazione. La Russia ha dispiegato un missile balistico del tipo Iskander-M, un missile cruise del tipo Iskander-K e sei missili guidati. Il numero di quelli abbattuti non è stato riportato. Nel frattempo, otto dei nove droni d'attacco russi sono stati abbattuti.

08:08 Sei Feriti nell'Attacco con Razzi notturno a Kharkiv

Il numero dei feriti è ora salito a sei a seguito di un attacco con razzi russi nella notte nel distretto di Slobidsky a Kharkiv. Lo ha riferito il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov, in un messaggio Telegram, come riportato dall'agenzia di stampa statale Ukrinform.

07:32 Zelensky Loda l'Introduzione dei Nuovi Droni da Missile Ucraini Palianytsia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha elogiato i nuovi droni da missile Palyanytsia prodotti in Ucraina. Il leader ucraino ha dichiarato che questi droni da missile e altre innovazioni militari sono essenziali per l'Ucraina data i ritardi nelle decisioni di alcuni dei suoi partner internazionali. "Oggi ha avuto luogo il primo e successo dispiegamento delle nostre nuove armi", ha detto, secondo "The Kyiv Independent". "Una nuova classe completamente di droni da missile ucraini, Palianytsia".

06:55 Comandante dell'Azov Critica lo Scambio di Prigionieri: Nessun Soldato dell'Azov tra i Soldati Liberati

Nessun soldato dell'Azov è stato incluso nello scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina di sabato, secondo i resoconti ucraini citati da "The Kyiv Independent" dal comandante del Reggimento Azov, Denys Prokopenko. Il comandante del Reggimento Azov ha criticato lo scambio di prigionieri recenti e ha espresso delusione per il fatto che nessuno dei combattenti dell'Azov, che sono stati in captivity russa per più di due anni, è stato incluso.

06:14 Governatore: Cinque Morti nell'Attacco dell'Esercito Ucraino alla Regione di Frontiera Russa Belgorod

Cinque civili sono stati uccisi e 12 feriti, quattro gravemente, in un attacco aereo ucraino nella regione di frontiera russa di Belgorod durante la notte, secondo le autorità locali. Tre minori sono stati feriti, due dei quali sono stati ricoverati in ospedale, ha detto il governatore Vyacheslav Gladkov. L'Ucraina ha intensificato gli attacchi sul territorio russo e si è espansa nella regione di Kursk confinante con Belgorod all'inizio di agosto. Belgorod viene spesso presa di mira da attacchi aerei e con droni ucraini come rappresaglia per gli attacchi dal lato russo.

05:47 Russia: Civili Uccisi nel Bombardamento Ucraino

Cinque civili sono stati uccisi e 12 feriti nell'artiglieria nella città di Rakitnoe nel sud-ovest della Russia, secondo il governatore regionale, Vyacheslav Gladkov, su Telegram. I resoconti non possono essere verificati in modo indipendente e non c'è stato commento dall'Ucraina.

04:26 Città di Sumy Rapporta Impatti di Razzi e Feriti

La città di Sumy è stata colpita da razzi, come riferito dall'amministrazione militare regionale. Due impatti di razzi sono stati segnalati, con sette feriti, due dei quali gravemente, ha dichiarato l'autorità. La Russia ha attaccato l'infrastruttura civile a Sumy sabato sera, ha detto.

03:35 Kharkiv: Attacco con Razzi Lanciato su Due Città

Il governatore della regione di Kharkiv, Oleh Syniehubov, lancia un avvertimento: Il militare russo ha avviato attacchi missilistici sulle città di Kharkiv e Chuhuiv. Attualmente, una persona ha riportato ferite. Si presume che ci sia stata una forte esplosione a Kharkiv. Il sindaco della città, Ihor Terechow, ha condiviso su Telegram che è stata udita un'esplosione potente. Esorta la popolazione alla cautela. La causa dell'esplosione rimane ancora incerta.

03:06 Allarme difesa aerea ucraina su droni da combattimento

Durante le prime ore del mattino, viene attivato un allarme difesa aerea nelle regioni orientali e meridionali dell'Ucraina. Le forze aeree ucraine mettono in guardia contro uno sciame di droni da combattimento Shahed, in movimento sul Mar Nero verso la regione ucraina meridionale di Mykolaiv. Intorno al giorno dell'Indipendenza ucraina, celebrato sabato, si prevede un aumento degli attacchi russi. Tuttavia, un'ondata di attacchi di grandi dimensioni non si è ancora materializzata.

01:32 L'Ungheria accusa Bruxelles di ostacolare gli approvvigionamenti di petrolio

L'Ungheria sospetta che la Commissione UE sia responsabile dell'interruzione degli approvvigionamenti di petrolio russo. "L'affermazione della Commissione UE secondo cui non aiuterà a garantire l'approvvigionamento energetico dell'Ungheria e della Slovacchia implica che un ordine da Bruxelles è stato inviato a Kyiv per (...) creare problemi con l'approvvigionamento energetico dell'Ungheria e della Slovacchia", afferma il Ministro degli Esteri Péter Szijjártó. La Commissione UE non ha inizialmente commentato. In giugno, l'Ucraina ha incluso la società petrolifera russa Lukoil nella lista delle sanzioni e ha bloccato il oleodotto Druzhba, che attraversa anche il territorio ucraino. Ciò ha efficacemente bloccato fornitori chiave di petrolio come l'Ungheria e la Slovacchia.

22:12 I militari russi feriscono quattro donne durante un raid su un villaggio di Kupiansk

Le forze russe hanno preso di mira il villaggio di Novoosynove nel distretto di Kupiansk dell'Oblast' di Kharkiv, ferendo quattro donne, conferma Oleh Syniehubov, capo dell'amministrazione militare della regione di Kharkiv. "Gli aggressori hanno attaccato il villaggio di Novoosynove nel distretto di Kupiansk intorno a mezzogiorno. A causa dell'attacco, una residenza privata è stata distrutta dalle fiamme", ha detto Syniehubov. Le persone ferite sono state ricoverate in un ospedale. Le indagini sulle conseguenze dell'attacco sono ancora in corso.

21:03 Il Ministro della Difesa del Regno Unito: "L'Ucraina è sempre stata l'under dog contro le forze e le risorse notevolmente più grandi della Russia"John Healey, Ministro della Difesa del Regno Unito, ha fatto gli auguri all'Ucraina per il suo giorno dell'Indipendenza in un articolo ospite su "European Pravda". "Ieri, 33 anni fa, l'Ucraina ha dichiarato la sua indipendenza, promettendo un futuro migliore e più prospero come democrazia sovrana, liberata dal dominio della Russia sovietica", ha dichiarato Healey. Gli ucraini hanno celebrato il loro giorno dell'Indipendenza in tempo di guerra. È una lotta per l'esistenza per perseverare come nazione libera e indipendente di fronte all'invasione illegale e brutale di Putin. "L'Ucraina è sempre stata l'under dog contro le forze e le risorse della Russia notevolmente più grandi. Oggi onoriamo il popolo ucraino", ha scritto Healey. Essi continuano a combattere con coraggio incrollabile, sia il popolo militare che quello civile. Gli inglesi devono garantire ai loro alleati ucraini che rimarranno al loro fianco per tutto il tempo necessario. Di conseguenza, il Regno Unito lancia oggi una campagna, incoraggiando le persone in tutta la Gran Bretagna e oltre a manifestare il loro sostegno agli ucraini condividendo messaggi pertinenti sui social media. "Sui social media, chiediamo di 'Fare rumore per l'Ucraina' e di diffondere i relativi post. Oltre al supporto militare ed economico che offriamo all'Ucraina, abbiamo anche esteso la nostra amicizia e solidarietà", ha concluso Healey.

20:05 Zelensky promuove Syrsky a GeneraleVolodymyr Zelensky, Presidente ucraino, ha promosso Oleksandr Syrsky, capo delle forze armate ucraine, al grado di Generale. Ciò è stato stabilito da un decreto firmato da Zelensky. Syrsky ha precedentemente ricoperto il grado di Colonnello Generale. La promozione è dovuta all'avanzata delle truppe ucraine nella regione di confine russa di Kursk.

Il militare russo, noto per le sue tattiche aggressive, ha condotto numerosi attacchi sui territori ucraini. Nonostante questi assalti incessanti, le forze di difesa aerea ucraine sono riuscite a intercettare e distruggere un numero significativo di droni Shahed russi.

Il conflitto in corso in Ucraina ha portato a una grave crisi energetica, con più di 500 insediamenti ucraini ancora senza elettricità dopo gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche del paese.

