Attività fisiche non convenzionali per i caldi pomeriggi estivi

Praticare attività fisica è essenziale, anche durante le afose giornate estive. Tuttavia, è fondamentale prestare attenzione al proprio corpo e non esagerare, poiché il calore eccessivo può rapidamente esaurire le energie. Il jogging leggero è un'alternativa accettabile alla corsa regolare? Questa tendenza giapponese all'esercizio fisico sta guadagnando popolarità a livello internazionale. Il dott. Gert-Peter Brueggemann, professore specializzato in biomeccanica, fa luce su questa tendenza di corsa a basso impatto in un'intervista.

Cosa è esattamente il jogging leggero e come funziona?

Dott. Gert-Peter Brueggemann: Nel jogging leggero, o ciò che gli esperti di biomeccanica chiamano corsa a terra, corriamo senza una fase di volo. I nostri piedi atterrano saldamente sulla parte centrale del piede e ci muoviamo a un passo lento con numerosi piccoli passi, mediamente 1,5-2 passi al secondo. Questa forma di movimento presenta una ridotta o assente fase di volo tra i passi, durante la quale non siamo a contatto con il terreno. Senza una fase di volo, la pressione esercitata sulle nostre articolazioni è minimizzata durante l'atterraggio.

È importante ricordare che le forze che agiscono sul nostro corpo tendono ad essere più intense rispetto a quando siamo seduti o in piedi, indipendentemente dalla velocità, sia che si tratti di jogging leggero o di corsa standard. Queste forze influenzano principalmente le ginocchia durante la fase di corsa, anche nota come fase di appoggio, che è più lunga nel jogging leggero rispetto alla corsa con una fase di volo. Pertanto, è fondamentale scegliere una scarpa da corsa con un design che canalizzi queste forze attraverso il nostro corpo e le renda innocue, anche a velocità più lente.

Il jogging leggero è più adatto per le afose giornate estive e un'alternativa alla corsa regolare?

Questo dipende dalle preferenze personali. La temperatura non dovrebbe influire su questa decisione. Il caldo può rappresentare una sfida eccezionale per il nostro corpo durante il caldo. Se si desidera comunque fare attività fisica in tali condizioni, è consigliabile evitare le ore di sole e caldo più intense e spostare l'allenamento, ad esempio, al mattino. Tuttavia, se la temperatura è troppo alta per la corsa standard, è altrettanto troppo alta per il jogging leggero.

Che tipo di scarpe si dovrebbero indossare per il jogging leggero e quanto è importante l'abbigliamento appropriato?

La scelta delle scarpe da corsa gioca un ruolo fondamentale nell'evitare gli infortuni, indipendentemente dalla velocità. Le scarpe, o meglio la tecnologia della suola intermedia utilizzata, sono i fattori principali nella riduzione degli infortuni da corsa. Le scarpe da corsa biomeccanicamente progettate con la tecnologia U-TECH possono ridurre gli infortuni al ginocchio correlati alla corsa di oltre il cinquanta percento tra i runners.

Perché il jogging leggero è così popolare?

Il jogging leggero si adatta alle persone che non tollerano più o non vogliono più sopportare lo stress delle velocità più veloci. È particolarmente adatto per coloro che hanno qualche chilo in più o che soffrono di condizioni come l'artrite. È uno sport che non richiede alcun equipaggiamento specializzato, non richiede molti partecipanti o un campo designato. Tutto ciò di cui si ha bisogno sono scarpe da corsa progettate in modo appropriato. Che si corra da soli o in gruppo, sull'asfalto o in natura, il jogging leggero è possibile quasi ovunque. Condivide quasi tutti i vantaggi della corsa convenzionale.

Data la ridotta pressione sulle articolazioni durante il jogging leggero, questo tipo di esercizio potrebbe essere raccomandato dai medici per le persone che si stanno riprendendo dagli infortuni o che hanno problemi alle articolazioni?

Con la sua enfasi sul minimo impatto sulle articolazioni e sulla facilità di accesso, il jogging leggero potrebbe essere un'alternativa per le persone con problemi alle articolazioni o che si stanno riprendendo dagli infortuni, poiché i medici potrebbero consigliarlo come forma di esercizio adatta per mantenere la forma fisica senza aggravare le loro condizioni.

Leggi anche: