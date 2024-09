- "Attività del giovedì mattina presto del Polaris Dawn Operations Team"

Missione compiuta, prossima fermata: passeggiate spaziali con i nuovi tute spaziali per gli astronauti privati del quartetto "Polaris Dawn". SpaceX ha annunciato che il team tenterà di uscire dalla Crew Dragon giovedì, alle 8:23 CEST. È prevista una possibilità di riserva il 13 dello stesso mese, alla stessa ora, in caso di necessità.

Jared Isaacman e Sarah Gillis usciranno entrambi per circa 20 minuti, legati a una sorta di scala tramite anelli per i piedi, a differenza delle passeggiate spaziali sulla Stazione Spaziale Internazionale (SSI). Riceveranno aria respirabile attraverso un tubo, non da una tanica incorporata nelle tute come sulla SSI.

Un'altra differenza è che la Crew Dragon non ha un compartimento stagno per le uscite, a differenza della SSI. Ciò significa che gli astronauti rimasti nella capsula devono indossare anche le loro tute spaziali SpaceX per proteggersi dal vuoto dello spazio e dalla scarsità di aria respirabile all'interno della cabina.

L'equipaggio sta attualmente eseguendo una procedura di "pre-respiro" per eliminare gradualmente l'azoto dal loro sangue, impedendo la formazione di bolle di gas nei loro tessuti e nel sangue a causa dei cambiamenti di pressione. Questa "prima passeggiata spaziale commerciale", come descritto sul sito del progetto, promette una maggiore mobilità rispetto alle tute precedenti, insieme a un casco stampato in 3D, una telecamera e nuovi materiali per una migliore regolazione della temperatura nel freddo vuoto dello spazio.

Oltre la SSI

Solo poche ore dopo il decollo di martedì, questa spedizione spaziale finanziata privatamente ha raggiunto l'altitudine massima di 1.400 chilometri sopra la Terra, secondo il servizio X di SpaceX. Si tratta della massima distanza mai raggiunta dagli esseri umani dalla Terra dal tempo delle ultime missioni Apollo sulla Luna negli anni '70. La SSI orbita a circa 400 chilometri.

Il miliardario imprenditore Isaacman guida la missione di cinque giorni in collaborazione con il fondatore di SpaceX Elon Musk, che rimane a terra. Isaacman è stato accompagnato da Kidd Poteet, Sarah Gillis e Anna Menon all'interno della Crew Dragon, che è stata lanciata nello spazio dal Kennedy Space Center in Florida tramite un razzo Falcon-9.

