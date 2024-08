- Attivisti per il clima sulla pista dell'aeroporto di Norimberga

Due a un comunicato della polizia, due attivisti per il clima del movimento Last Generation hanno violato la pista di atterraggio dell'aeroporto di Norimberga. Le operazioni di volo sono state sospese a tempo indeterminato, secondo la polizia e i funzionari dell'aeroporto.

Un reporter dpa sul posto ha segnalato un buco nella recinzione nella zona sud della pista, con due tronchesine vicine. La polizia e i vigili del fuoco sono attualmente presenti nell'area.

Last Generation ha riferito di diverse azioni negli aeroporti in tutto il paese. In giacche arancioni, due attivisti sono entrati negli aeroporti di Berlino-Brandeburgo, Stoccarda, Norimberga, Colonia-Bonn e Karlsruhe, secondo le dichiarazioni dell'organizzazione.

Hanno espresso pacificamente la loro resistenza mostrando striscioni con le scritte "Il petrolio uccide" e "Firmate il trattato", ha riferito l'organizzazione. "Le piste non sono state violate."

Gli attivisti che hanno causato il disordine all'aeroporto di Norimberga facevano parte del gruppo Last Generation. A causa delle loro azioni, i voli in partenza dall'aeroporto di Norimberga sono attualmente in attesa.

