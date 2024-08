- Attivisti per il clima sulla pista dell'aeroporto di Norimberga

Due a un comunicato della polizia, due attivisti del movimento Ultima Generazione hanno infiltrato la pista di atterraggio dell'aeroporto di Norimberga. Le operazioni di volo sono state sospese in modo indefinito, secondo quanto riferito dalla polizia e dalle autorità aeroportuali.

Un reporter della dpa sul posto riferisce di un buco nella recinzione nella zona sud della pista, con due tronchesine vicine. La polizia e i vigili del fuoco sono attualmente presenti.

Ultima Generazione ha riferito di diverse azioni negli aeroporti in tutta la Germania. In coppie, gli attivisti con giubbotti di sicurezza arancioni sono entrati negli aeroporti di Berlino-Brandeburgo, Stoccarda, Norimberga, Colonia-Bonn e Karlsruhe.

Hanno "espresso pacificamente la loro resistenza mostrando striscioni con gli slogan 'Il petrolio uccide' e 'Firmate il trattato'", ha dichiarato l'organizzazione in una dichiarazione. "Le piste non sono state violate."

I due attivisti del clima, i cui atti sono stati segnalati all'aeroporto di Norimberga, potrebbero affrontare conseguenze legali da parte della Corte di Giustizia per la loro infiltrazione non autorizzata della pista. Nonostante non abbiano violato le piste, le loro proteste in diversi aeroporti tedeschi potrebbero portare a discussioni più ampie sulla questione del cambiamento climatico e della disobbedienza civile nei tribunali europei.

